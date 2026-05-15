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Un total de 25 premios Nobel decidirán entre 240 candidaturas a los premios Rei Jaume I

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València, 15 may (EFE).- Un total de 25 premios Nobel integrarán el jurado de la trigésima octava edición de los premios Rei Jaume I, que se reunirá en València el 1 y 2 de junio próximos para decidir, entre 240 candidaturas presentadas, los nombres de las personas galardonadas en las siete categorías.

El presidente de la Fundación Valenciana Premios Rei Jaume I, Vicente Boluda, y el presidente ejecutivo de esta fundación, Javier Quesada, han presentado este viernes las novedades de esta edición, que incluirá una campaña para denunciar las dificultades que frenan el talento científico y emprendedor denominada 'Anti Premios Rei Jaume I'.

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Boluda ha destacado que esta será la edición con más Premios Nobel en los jurados de la historia de estos galardones, un total de 25, lo que a su juicio consolida a los Premios Rei Jaume I como "la mayor concentración de Premios Nobel de Europa en un evento de estas características".

El jurado de esta edición lo formarán cerca de un centenar de personas, entre ellas 25 Premios Nobel de distintas disciplinas, como el alemán Benjamin List (de Química en 2022) y el estadounidense Gary Ruvkun (de Medicina en 2024), quienes participarán por primera vez.

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Un total de 240 personas optan este año a convertirse en una de las siete galardonadas de los Premios Rei Jaume I dedicados a la promoción de la investigación, la ciencia y el emprendimiento en España (dotados en cada área con 100.000 euros), de las que 67 son mujeres, casi el 28 % del total.

Por categorías, Investigación Básica ha recibido 44 candidaturas; Nuevas Tecnologías y Revelación Empresarial cuentan con 42 candidaturas cada una; Investigación Clínica y Salud Pública suma 33; Investigación Biomédica 32; Protección del Medio Ambiente 31 y Economía 16 candidaturas.

Como cada año, los integrantes del jurado visitarán diferentes centros de investigación, universidades e institutos de la Comunitat Valenciana, y además en apoyo a los municipios afectados por la dana de 2024 el Premio Nobel Barry Barish visitará el IES Salvador Gadea de Aldaia (Valencia), para compartir experiencias con estudiantes y profesorado.

La jornada del lunes 1 de junio incluirá también la tradicional comida entre premios Nobel, jurados y jóvenes doctorandos y posgraduados de las universidades valencianas, así como varios coloquios sobre Economía, Biomedicina y Ciencias Básicas, y como novedad la recepción oficial que ofrecerá la alcaldesa de València, María José Catalá.

El martes 2 de junio se procederá en Capitanía General a la lectura de la 'Declaración' de los premios Nobel, tras lo que tendrán lugar las reuniones de los jurados para deliberar quiénes son los siete galardonados esta edición, que se darán a conocer en el Palau de la Generalitat, según ha informado la organización.

Además, este año se ha impulsado la campaña 'Anti Premios Rei Jaume I' para denunciar las dificultades y obstáculos que todavía afrontan científicos, investigadores y emprendedores en España, como la falta de financiación, la inestabilidad o la fuga de talento. EFE

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EFE

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