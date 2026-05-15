Jerez inaugura un monumento a Rafael de Paula junto a la plaza de toros

Jerez de la Frontera (Cádiz), 15 may (EFE).- Jerez de la Frontera (Cádiz) ha rendido homenaje este viernes a Rafael de Paula con la inauguración de una escultura de más de tres metros de altura en el acceso principal de la plaza de toros de la localidad, un monumento que busca perpetuar la figura del diestro jerezano.

La obra, instalada en la calle Circo, representa al torero en pie y pone el foco en "esa forma de andar que era también parte de su identidad", según ha destacado durante el acto la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, quien ha definido a Rafael de Paula como "un hombre que convirtió el toreo en misterio, en compás y en emoción".

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La escultura ha sido realizada por el artista onubense Martín Lagares y ha sido impulsada y financiada por el torero Morante de la Puebla, que este mismo viernes reaparece en el coso jerezano tras la grave cogida sufrida a finales de abril en la feria de Sevilla.

El monumento, elaborado en bronce, mide 2,70 metros y se alza sobre un pedestal de 60 centímetros. El proyecto comenzó a gestarse en 2022 y Rafael de Paula llegó a conocer la iniciativa antes de su fallecimiento.

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El coste total de la obra ha ascendido a 50.000 euros, sufragados mediante suscripción popular con aportaciones de benefactores.

Durante el acto inaugural han participado familiares del torero, representantes de colectivos taurinos y vecinales, así como entidades vinculadas al flamenco, las hermandades y el barrio de Santiago, cuna del diestro jerezano y ha sido amenizado por la Banda Municipal de Música.

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García-Pelayo ha dicho que el monumento "salda una deuda sentimental de Jerez con uno de sus nombres más universales" y que la figura del torero "sigue en Santiago, sigue en esta plaza durante cada corrida de toros y sigue en la memoria de los aficionados".

Rafael Soto Moreno, conocido artísticamente como Rafael de Paula, nació en el barrio de Santiago de Jerez el 11 de febrero de 1940 y tomó la alternativa en Ronda en 1960 con Julio Aparicio como padrino y Antonio Ordóñez como testigo.

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Entre los hitos más recordados de su trayectoria figura la corrida del 28 de junio de 1964 en Jerez, cuando toreó en solitario seis toros de Salvador Guardiola y cortó siete orejas, siendo sacado a hombros hasta el santuario de la Virgen de la Merced. En 2002 recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes concedida por el Gobierno de España.

Considerado una de las figuras más personales del toreo del siglo XX, Rafael de Paula compartió época con nombres históricos como Curro Romero, Paco Camino o Diego Puerta, dejando una huella ligada tanto a la tauromaquia como a la identidad cultural y popular de Jerez. EFE

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