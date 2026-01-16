El grupo colombiano Corona vende su participación en las empresas locales de Falabella

Bogotá, 15 ene (EFECOM).- La compañía colombiana Organización Corona, dedicada a la manufactura y comercialización de productos para el hogar y la construcción, entre otros sectores, vendió al socio chileno su participación en las empresas del Grupo Falabella en el país, según informó este jueves.

Con esta operación, Corona "transfiere la totalidad de su participación accionaria en Falabella de Colombia, Banco Falabella, Seguros Falabella y ABC de Servicios a Grupo Falabella, conforme a lo establecido en su acuerdo de accionistas", señaló el grupo colombiano en un comunicado.

"Organización Corona y Grupo Falabella continuarán siendo socios en Homecenter en Colombia, donde mantendrán sus respectivas participaciones" del 51 y el 49 %, agregó la información.

Según Corona, la venta de su participación en el Grupo Falabella en Colombia a sus socios chilenos es una "decisión estratégica" que complementa "la recompra de acciones en Corona Industrial S.A.S. a Victoria Capital Partners realizada en abril de 2025", con la cual "consolidó nuevamente la totalidad de la propiedad accionaria de dicha sociedad".

"Organización Corona concentrará sus esfuerzos en la manufactura y comercialización de materiales para la construcción y el mejoramiento del hogar a través de Corona Industrial, Alión y Homecenter, al tiempo que evaluará el desarrollo de nuevas líneas de negocio complementarias", señaló el comunicado.

La Organización Corona es la empresa matriz de Corona Industrial y de Sodimac Colombia, un grupo con 145 años de historia que exporta a Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Chile, Italia, España, Reino Unido y los países centroamericanos y del Caribe. EFECOM