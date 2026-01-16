El Burgos reclama por la alineación de Sadiq y el Valencia alega que no tiene fundamento

València, 16 ene (EFE).- El Burgos presentó este viernes una reclamación por la alineación con el Valencia de Umar Sadiq este jueves con el Valencia en el cruce de octavos de final que les enfrentó en El Plantío, una protesta que el club de Mestalla cree que no tiene fundamento.

El conjunto burgalés, que cayó 0-2 ante Valencia, dirigió un escrito al Comité de Competición de la RFEF en el que cuestionaba que el delantero nigeriano pudiera jugar la Copa con el club de Mestalla al haberlo hecho previamente en este mismo torneo con la Real Sociedad, según adelantó Ser Deportivos Valencia.

El Valencia, según pudo saber EFE por fuentes de la entidad, presentó de manera inmediata alegaciones a la denuncia del Burgos, que cree que no tiene ningún peso.

La entidad cree que las normas amparan la alineación de Sadiq y que no debe aceptarse la denuncia del Burgos. EFE