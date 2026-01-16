Dos detenidos en Zamora tras precipitarse una mujer desde un tercer piso y quedar herida

Zamora, 16 ene (EFE).- Dos hombres han sido detenidos después de que una mujer, que ha resultado herida, se haya precipitado desde un tercer piso de una vivienda en la que se encontraban en Benavente (Zamora) y se investiga si alguno de ellos pudo arrojarla al vacío.

La mujer solo ha resultado herida y pudo abandonar el lugar por su propio pie porque, al parecer, su caída fue amortiguada por los tendederos del edificio, según han informado a EFE fuentes de la investigación.

La Guardia Civil de Benavente se ha hecho cargo de esa investigación para aclarar las circunstancias del suceso ocurrido en la tarde de este jueves en un edificio del barrio de San Isidro, hasta el que se desplazaron agentes del Instituto armado y de la Policía Local.

Los agentes localizaron a la mujer en las inmediaciones del edificio con heridas aparentemente superficiales y en evidente estado de nerviosismo y la asistieron hasta la llegada de los servicios sanitarios, han informado fuentes de la Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Benavente.

Esta previsto que esta mañana la Guardia Civil tome declaración a la mujer herida cuya caída al vacío se produjo, al parecer, cuando se encontraba sentada en el alféizar de la ventana. EFE

