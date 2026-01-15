Robles acude este jueves al Congreso para una segunda comparecencia a puerta cerrada sobre gastos reservados de Defensa

Durante la última sesión de la comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, celebrada a puerta cerrada en el Congreso, representantes de varias formaciones políticas no pudieron realizar sus preguntas a la ministra de Defensa por falta de tiempo, lo que obligó a posponer la cita para una nueva jornada en enero. El principal tema pendiente es la explicación detallada del uso de los fondos reservados de Defensa, así como la naturaleza de los vínculos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con Abdelbaki Es Satty, el fallecido imán de Ripoll relacionado con los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils. Según consignó El País, esta comparecencia de Margarita Robles se produce con una expectativa política marcada y bajo un clima de alta confidencialidad.

De acuerdo con lo publicado por el medio, la sesión anterior, celebrada a inicios de diciembre, arrancó a las 13:00 y concluyó poco antes de las 15:00 debido a que los diputados tenían que asistir a la sesión plenaria. En aquella ocasión, solo pudieron intervenir los portavoces del BNG, PNV, Bildu, Junts y ERC dentro de la comisión conocida como de Secretos Oficiales, mientras que los grupos de Sumar, Vox, el Partido Popular y el PSOE quedaron pendientes de formular sus preguntas, lo que llevó a convocar esta segunda comparecencia de Robles.

El medio reportó que la iniciativa para someter a Robles a este control sobre los contactos del CNI con Es Satty partió de Esquerra Republicana (ERC), partido que hace casi un año pidió la comparecencia de la ministra a raíz de la desclasificación de documentos que evidencian dichos contactos. Tras la revelación de esos informes, la Cámara abrió una comisión de investigación específica sobre los atentados de 2017, en conjunto con la comisión sobre la llamada ‘Operación Cataluña’. Ambas nacieron después de que el PSOE llegara a un acuerdo político con ERC y Junts como contrapartida al apoyo de estos partidos a la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso.

El País detalló que la última vez que la comisión de investigación relacionada con los atentados celebró una sesión con comparecientes fue en junio del año pasado. A partir de entonces, tras el receso veraniego, la comisión solo se reunió una vez, también bajo estricta confidencialidad, para analizar nuevas peticiones de Junts y reiterar solicitudes pendientes de desclasificación de documentos. Además, se reclamaron nuevos expedientes por parte de algunos grupos parlamentarios.

Por otra parte, el uso de los fondos reservados asignados al Ministerio de Defensa ha sido otro punto clave en el orden del día de la comisión, después de que el Partido Popular solicitara la comparecencia de Robles en octubre para clarificar el destino de estos recursos. Según reportó El País, un mes después fue la propia ministra quien solicitó acudir al Congreso para informar sobre el manejo de estos créditos. Este tipo de comparecencias se retoman tras tres años en los que el Ejecutivo no había rendido cuentas oficialmente ante la Cámara sobre los fondos reservados.

Además de Robles, durante los meses de octubre y diciembre, también han acudido ante la comisión de Secretos Oficiales el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el titular de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. Todos estos encuentros se enmarcan en lo que El País califica como un esfuerzo para recuperar la cultura política del control parlamentario sobre los gastos secretos del Estado.

Este nuevo encuentro, marcado para este jueves, busca retomar las explicaciones de Robles sobre la gestión de los fondos reservados y su vinculación con los hechos investigados por la comisión parlamentaria, en un ambiente donde la demanda de transparencia y los equilibrios políticos mantienen la atención sobre el desenlace de las comparecencias y las posibles revelaciones sobre el papel de los servicios de inteligencia en acontecimientos de repercusión nacional.