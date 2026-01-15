Espana agencias

Iberdrola pone en marcha la red de transporte NECEC, que conecta EE.UU. y Canadá

La compañía española da el paso definitivo para integrar la hidroelectricidad canadiense en Nueva Inglaterra, con una infraestructura valorada en más de 1.300 millones de euros que fortalecerá el abastecimiento y recortará gastos en Massachusetts

Guardar

El proyecto NECEC, promovido por Iberdrola junto a su filial estadounidense Avangrid, ha comenzado a suministrar energía hidroeléctrica desde Quebec a través de una línea de transmisión de 233 kilómetros, proporcionando cerca del 10 % de la electricidad consumida en Massachusetts. De acuerdo con EFECOM, esta nueva infraestructura está valorada en más de 1.377 millones de euros (equivalente a 1.650 millones de dólares) y dispone de contratos regulados y estables por un periodo de 40 años con las compañías distribuidoras del estado de Massachusetts y con la empresa canadiense Hydro-Québec.

Según informó EFECOM, la red de transporte New England Clean Energy Connect (NECEC) constituye una plataforma clave en la estrategia de electrificación del estado de Nueva Inglaterra. La puesta en marcha de este sistema de transmisión, ejecutado por la compañía española a través de Avangrid, busca fortalecer la seguridad y la calidad del suministro eléctrico en la región, además de favorecer una reducción de los costes energéticos para los consumidores y empresas de Massachusetts.

EFECOM detalló que la infraestructura, que conecta Estados Unidos y Canadá, fue impulsada tras la obtención de todos los permisos y autorizaciones exigidos tanto por las autoridades federales como estatales. El proyecto se inició en 2018; desde entonces, atravesó fases de planificación, desarrollo y construcción que permitieron su culminación siguiendo los requisitos legales y técnicos en cada etapa. La línea tiene una capacidad de 1.200 megavatios (MW), lo que la posiciona como uno de los proyectos energéticos de mayor envergadura en la historia reciente de la región.

El compromiso ambiental de la iniciativa formó una parte destacada durante el desarrollo del NECEC. Según publicó EFECOM, Iberdrola y sus socios aseguraron la protección de alrededor de 20.200 hectáreas de terreno, orientadas a la conservación de los ecosistemas presentes en el área de influencia de la línea de transmisión. Estas medidas buscan mitigar el impacto de la infraestructura eléctrica y preservar la biodiversidad regional.

La operación refuerza el objetivo de diversificar las fuentes de energía en Nueva Inglaterra, avanzando hacia un mayor peso de la generación hidroeléctrica de origen canadiense en la red eléctrica estadounidense. EFECOM reportó que la combinación de contratos a largo plazo y acuerdos con empresas líderes en el sector energético aporta una base sólida de estabilidad financiera y operativa para el proyecto, beneficiando tanto a proveedores como a usuarios finales.

La entrada en funcionamiento de NECEC representa un paso relevante dentro de la estrategia de Iberdrola para consolidar su papel en el mercado energético internacional, ampliando su presencia en Norteamérica a través de soluciones que apuestan por la energía limpia y sostenible. Según describió EFECOM, la experiencia lograda en la ejecución de este proyecto sirve como precedente para futuras colaboraciones e iniciativas en el ámbito de las energías renovables y la infraestructura eléctrica transfronteriza.

Temas Relacionados

IberdrolaNew England Clean Energy ConnectEnergía hidroeléctricaAvangridHydro-QuébecEstados UnidosCanadáElectrificaciónNueva InglaterraMassachusettsEFE

Últimas Noticias

Un fallo deja a 483.000 usuarios sin electricidad en Buenos Aires y su periferia

Una avería registrada en una subestación de la zona de Morón provocó la desconexión de cuatro líneas de alta tensión, ocasionando interrupciones masivas durante una jornada de temperaturas extremas, según autoridades del sector eléctrico argentino

Infobae

Expertos urgen inversión en energía e infraestructura por "mediocre" crecimiento en México

Especialistas advierten que la debilidad económica del país requiere reforzar recursos en sectores clave, incentivando la participación privada para reactivar la actividad, mientras se destacan la integración comercial con Estados Unidos y el futuro del pacto T-MEC

Infobae

Temas del día de EFE Economía del viernes 16 de enero de 2026

La rúbrica final entre la Unión Europea y el Mercosur destaca el pulso entre sectores agrícolas europeos y productores sudamericanos, mientras Estados Unidos intensifica su interés en Groenlandia y las protestas agrarias se extienden por varias ciudades españolas

Infobae

Eto’o, sancionado con 4 partidos sin entrar a los estadios en la Copa África

Infobae

El Racing-Barcelona se retrasa quince minutos por la tardanza en la apertura de puertas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Julio Iglesias ficha al abogado

Julio Iglesias ficha al abogado que defendió a Cristiano Ronaldo, Cristina Cifuentes o Víctor de Aldama

España enfría una respuesta militar de la UE ante la posible anexión de Groenlandia: “Tenemos que respetar el orden jurídico internacional”

Cómo la baliza V16 pasó de ser una promesa de seguridad vial a generar desconfianza entre los conductores: geolocalización, mapas públicos y retirada de homologación

Una venezolana residente en Estados Unidos logra la nacionalidad española por su origen judío tras años de negativas: realizó aportaciones económicas a la cultura sefardí

Estafar 200 millones de euros a inversores de criptomonedas: la Audiencia Nacional investiga a diez personas por blanqueo de capitales en la plataforma Arbistar

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 15 enero

“La UE va a desaparecer”: Margarita Robles advierte de la necesidad de invertir en defensa para garantizar la continuidad del bloque

“Una maravillosa oportunidad en Madrid”: el piso de 17 metros cuadrados por 700 euros al mes que busca inquilino en el barrio de Malasaña

Consulta los ganadores del Sorteo 4 del Super Once hoy 15 enero del 2026

DEPORTES

Racing de Santander - FC

Racing de Santander - FC Barcelona en la Copa del Rey, en directo: el partido de octavos de final en vivo

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”

Giuliano Simeone renueva con el Atlético de Madrid hasta 2030 con 500 millones de cláusula

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Racing de Santander y el FC Barcelona

Este será el camino de Carlos Alcaraz en el Open de Australia: rivales y retos rumbo a un título que aún no ha conseguido