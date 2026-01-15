Iberdrola pone en marcha la red de transporte NECEC, que conecta EE.UU. y Canadá

El proyecto NECEC, promovido por Iberdrola junto a su filial estadounidense Avangrid, ha comenzado a suministrar energía hidroeléctrica desde Quebec a través de una línea de transmisión de 233 kilómetros, proporcionando cerca del 10 % de la electricidad consumida en Massachusetts. De acuerdo con EFECOM, esta nueva infraestructura está valorada en más de 1.377 millones de euros (equivalente a 1.650 millones de dólares) y dispone de contratos regulados y estables por un periodo de 40 años con las compañías distribuidoras del estado de Massachusetts y con la empresa canadiense Hydro-Québec.

Según informó EFECOM, la red de transporte New England Clean Energy Connect (NECEC) constituye una plataforma clave en la estrategia de electrificación del estado de Nueva Inglaterra. La puesta en marcha de este sistema de transmisión, ejecutado por la compañía española a través de Avangrid, busca fortalecer la seguridad y la calidad del suministro eléctrico en la región, además de favorecer una reducción de los costes energéticos para los consumidores y empresas de Massachusetts.

EFECOM detalló que la infraestructura, que conecta Estados Unidos y Canadá, fue impulsada tras la obtención de todos los permisos y autorizaciones exigidos tanto por las autoridades federales como estatales. El proyecto se inició en 2018; desde entonces, atravesó fases de planificación, desarrollo y construcción que permitieron su culminación siguiendo los requisitos legales y técnicos en cada etapa. La línea tiene una capacidad de 1.200 megavatios (MW), lo que la posiciona como uno de los proyectos energéticos de mayor envergadura en la historia reciente de la región.

El compromiso ambiental de la iniciativa formó una parte destacada durante el desarrollo del NECEC. Según publicó EFECOM, Iberdrola y sus socios aseguraron la protección de alrededor de 20.200 hectáreas de terreno, orientadas a la conservación de los ecosistemas presentes en el área de influencia de la línea de transmisión. Estas medidas buscan mitigar el impacto de la infraestructura eléctrica y preservar la biodiversidad regional.

La operación refuerza el objetivo de diversificar las fuentes de energía en Nueva Inglaterra, avanzando hacia un mayor peso de la generación hidroeléctrica de origen canadiense en la red eléctrica estadounidense. EFECOM reportó que la combinación de contratos a largo plazo y acuerdos con empresas líderes en el sector energético aporta una base sólida de estabilidad financiera y operativa para el proyecto, beneficiando tanto a proveedores como a usuarios finales.

La entrada en funcionamiento de NECEC representa un paso relevante dentro de la estrategia de Iberdrola para consolidar su papel en el mercado energético internacional, ampliando su presencia en Norteamérica a través de soluciones que apuestan por la energía limpia y sostenible. Según describió EFECOM, la experiencia lograda en la ejecución de este proyecto sirve como precedente para futuras colaboraciones e iniciativas en el ámbito de las energías renovables y la infraestructura eléctrica transfronteriza.