Gonzalo Urquijo presenta su dimisión como consejero de Talgo

Madrid, 15 ene (EFECOM).- Gonzalo Urquijo ha presentado su dimisión como consejero de Talgo, días antes de la celebración de una Junta General Extraordinaria de Accionistas, el próximo 3 de febrero, que tenía previsto ratificar su cese como miembro del órgano de gobierno.

La compañía ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la dimisión como consejero de Urquijo, que era hasta el pasado 17 de diciembre, cuando se firmó la entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), consejero delegado del constructor ferroviario.

Tras la compra por parte del consorcio liderado por el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, del 27,4 % de Talgo y la entrada de la SEPI, con un 7,8 % del capital, el consejo de administración nombró director general de la compañía a Rafael Sterling.

El accionariado de Talgo quedó constituido así: 27,4 % consorcio vasco (José Antonio Jainaga 7,8 %, Finkatuz 7,8 %, BBK 7,8 % y Vital 3,9 %); la sociedad instrumental Pegaso (el fondo Trilantic y parte de los Oriol, la familia fundadora de Talgo) 9,3 %; SEPI 7,8 %, Torrblas (de la familia Torrente Blasco) 5 %; Torreal (Juan Abelló) 3,2 %; autocartera 0,7 % y el resto cotiza en el mercado bursátil.

El nuevo consejo de administración quedó formado por Carlos Palacio Oriol (presidente), José Antonio Jainaga, Maite Echarri, (los dos en representación del consorcio vasco), Juan Antonio Sánchez Corchero (SEPI), y los independientes Antonio Oporto, Marisa Poncela, a los que se sumaron dos nuevos independientes, Arantza Estefanía y Ricardo Chocarro. EFECOM