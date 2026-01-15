Espana agencias

El CIS presenta su nuevo barómetro, el primero tras las elecciones extremeñas y hecho en pleno debate sobre financiación

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) tiene previsto publicar este viernes su Barómetro de Opinión correspondiente al mes de enero, el primero tras las elecciones extremeñas del pasado 21 de diciembre, y realizado en pleno debate sobre el nuevo sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno.

El organismo que preside el sociólogo socialista Jose Félix Tezanos realizó las encuestas para este primer sondeo con intención de voto de 2026 cuando Vox ya dejaba clara su intención de entrar en el próximo Gobierno de la 'popular' María Guardiola, que adelantó las elecciones en su comunidad pero sólo ganó un diputado, frente a los seis que sumaron los de Abascal, mientras el PSOE se desplomaba.

Además, en el arranque del año el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió en Moncloa al líder de ERC, Oriol Junqueras, con quien pactó que el nuevo modelo de financiación autonómica que garantizará el principio de ordinalidad para Cataluña, un punto insuficiente para Junts.

Un día después era la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la que explicaba los detalles de su propuesta, con la que se ingresarían al sistema 16.000 millones más, y que ha chocado con las comunidades del PP y ha recibido también críticas del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, que llegó a pedir la convocatoria de elecciones.

VENEZUELA, VIVIENDA, DANA Y VIOLENCIA MACHISTA

El trabajo de campo de la encuesta también coincidió con el inicio de la transición en Venezuela tras la captura del expresidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, también ha amenazado con hacerse con el control de Groenlandia, pese a pertenecer a Dinamarca, miembro de la OTAN.

Y aquellos días se habló también de vivienda, pues el presidente Pedro Sánchez, anunció que los caseros que no suban los alquileres que toca renovar este año no tendrán que pagar IRPF, una medida que rechazan sus socios de Gobierno y también apoyos parlamentarios habituales como ERC y Bildu.

El juzgado de Catarroja donde se investiga la gestión de la dana que dejó 230 muertos en Valencia en 2024 también siguió de actualidad a principios de año, pues ante la jueza instructora declaró por videoconferencia el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien se reafirmó en que había estado informado "en tiempo real" por el entonces presidente autonómico, Carlos Mazón, a partir de las nueve de la noche, cuando él le contactó para interesarse por lo que estaba pasando, pero no antes.

La violencia contra las mujeres fue otro de los asuntos sobre los que se debatía mientras el CIS hacía sus encuestas, pues 2026 empezó con una nueva ola de femicidios por parte de sus parejas o exparejas. A 14 de enero se habían producido cuatro asesinatos machistas confirmados y había otro en investigación y a principios de esta semana se conocían las denuncias por abusos sexuales y laborales planteadas por dos extrabajadoras de Julio Iglesias contra el cantante.

EL PSOE CAYÓ EN DICIEMBRE Y EL PP SE ESTANCÓ

El barómetro del CIS del pasado mes de diciembre reflejó una caída de 1,2 puntos en la estimación de voto del PSOE, que se quedó con un 31,4%, recortando a nueve puntos su ventaja sobre un PP, que no crecía y repetía con un 22,4%, uno de los porcentajes más bajos de la legislatura.

En aquel estudio también perdía fuelle Vox, pues se dejaba un punto respecto a noviembre y caía al 17,6%. Por contra subía Se Acabó la Fiesta (SALF) del eurodiputado Luis 'Alvise' Fernández', marcando un 2,4%, su mejor registro de los últimos meses.

La cuarta plaza era para Sumar, con un respaldo del 7,8%, recuperando siete décimas, y más lejos estaba Podemos, con una estimación de voto del 4,1%, casi como el mes anterior.

