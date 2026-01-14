Espana agencias

Robles acude mañana al Congreso para una segunda comparecencia a puerta cerrada sobre gastos reservados de Defensa

La titular de Defensa será interrogada por representantes de varios partidos acerca del manejo de fondos confidenciales y posibles lazos del CNI con el imán de Ripoll, tras no haberse completado interrogatorios en la sesión anterior

El Congreso de los Diputados mantiene abiertas investigaciones parlamentarias relacionadas con los atentados de 2017 en Barcelona y Cambrils, en virtud de acuerdos políticos alcanzados al inicio de la actual legislatura. La titular del Ministerio de Defensa, Margarita Robles, comparecerá nuevamente este jueves ante la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, popularmente conocida como la comisión de Secretos Oficiales, con el fin de responder a cuestiones referentes al uso de fondos confidenciales y a la presunta relación entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y Abdelbaki Es Satty, el imán fallecido de Ripoll considerado el autor intelectual de los ataques. Según detalló el medio, la ministra ya había comparecido en diciembre ante este órgano parlamentario, si bien aquella sesión resultó incompleta por cuestiones de tiempo, por lo que quedó pendiente la intervención de varios grupos parlamentarios.

De acuerdo con la información publicada, la sesión de diciembre comenzó a las 13:00 y concluyó poco antes de las 15:00, ya que los diputados debían asistir a una sesión plenaria. En esa ocasión intervinieron representantes del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Partido Nacionalista Vasco (PNV), EH Bildu, Junts per Catalunya (Junts) y Esquerra Republicana (ERC), quedando fuera los turnos de preguntas para Sumar, Vox, Partido Popular (PP) y Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Estos últimos grupos quedaron citados para una nueva sesión en enero, encuentro que tendrá lugar a puerta cerrada y que centrará parte de sus contenidos en las inquietudes no abordadas anteriormente debido a la falta de tiempo.

La demanda para que la ministra Robles informase ante la comisión partió de ERC hace casi un año, en respuesta a informaciones vinculadas con la desclasificación de documentos. Estos documentos corroborarían que el CNI mantuvo contacto con Abdelbaki Es Satty, pieza clave de los atentados del 17 de agosto de 2017, según consignó el medio. Dicha relación entre el Centro de Inteligencia y el imán de Ripoll ha generado debates dentro de la comisión de investigación abierta por la Cámara Baja para esclarecer los hechos y las posibles responsabilidades vinculadas con los ataques. Tanto la comisión sobre los atentados como la llamada ‘Operación Cataluña’ figuran entre las iniciativas impulsadas tras el pacto del PSOE con ERC y Junts, que permitió la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso.

El medio detalló que la comisión de Secretos Oficiales celebró su última sesión presencial con comparecientes en junio del año pasado, mientras que tras el receso estival solo se ha reunido en una ocasión, también a puerta cerrada, para gestionar nuevas peticiones procedentes de Junts y reiterar solicitudes relativas a desclasificaciones pendientes. Además, en este encuentro se plantearon nuevas demandas de acceso a información clasificada relativa a los temas investigados.

Por otro lado, fuentes parlamentarias consultadas por el medio subrayaron que la comparecencia de Robles también dará respuesta a la solicitud del PP, presentada en octubre, sobre el uso de los fondos reservados en el ámbito de Defensa. La propia ministra, un mes después, pidió comparecer en la Cámara para informar sobre este asunto, que desde hace tres años no se actualizaba mediante comparecencias regulares del Gobierno. Entre los meses de octubre y diciembre, Robles, junto al titular del Ministerio del Interior Fernando Grande-Marlaska y el ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación José Manuel Albares, acudieron a la citada comisión para rendir cuentas referentes al destino de los créditos reservados de sus respectivos departamentos.

La asistencia de Robles en vísperas de la nueva sesión responde a la exigencia de transparencia parlamentaria sobre los mecanismos de financiación y uso de recursos secretos dentro del Gobierno y los órganos responsables de la seguridad del Estado, según publicó el medio. Esta comparecencia se produce en un contexto en el que la actividad de la comisión de Secretos Oficiales se ha limitado en los últimos tiempos y han cobrado protagonismo los acuerdos políticos que condicionan tanto su funcionamiento como el acceso a información sensible relacionada con temas de seguridad nacional e investigaciones abiertas a raíz de acontecimientos recientes.

