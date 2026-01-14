Espana agencias

Feijóo pedirá a Sánchez votar la política de defensa y replica a Vox: "Voy por respeto a la Presidencia del Gobierno"

Alberto Núñez Feijóo exige que cualquier decisión en materia exterior o de seguridad pase por el Congreso, subraya el deber institucional ante la convocatoria de Pedro Sánchez y descarta alcanzar consensos con el actual Gobierno

Alberto Núñez Feijóo anunció que acude a la cita con Pedro Sánchez en Moncloa después de enfrentar cuestionamientos internos por parte de Vox sobre la conveniencia de su asistencia. El líder del Partido Popular explicó que su presencia responde al respeto institucional y al compromiso con la Presidencia del Gobierno, tal como detalló Europa Press.

Según publicó este medio, Feijóo expresó que el lunes exigirá a Sánchez que cualquier acción relacionada con política exterior o de defensa necesite la aprobación previa del Congreso de los Diputados. El dirigente popular subrayó que estos asuntos deben ser sometidos a votación parlamentaria, estableciendo así un control legislativo para evitar decisiones unilaterales del Ejecutivo en temas que tienen repercusiones internacionales o de seguridad nacional.

En relación a las declaraciones de Santiago Abascal, líder de Vox, quien reprochó al Partido Popular la asistencia a la reunión tras haber convocado protestas contra el Gobierno de Sánchez, Feijóo explicó que su partido actúa dentro del marco institucional. Feijóo puntualizó: “Yo voy por respeto a la Presidencia del Gobierno de España. Yo le tengo mucho respeto a las instituciones de mi país”, recogió Europa Press. Estas palabras surgen tras los señalamientos de Abascal, quien calificó la decisión del PP de acudir como una supuesta contradicción.

De acuerdo con la entrevista del líder del PP en el canal Telecinco, que citó Europa Press, Feijóo defendió la importancia de no adoptar una actitud antisistema y sostuvo que la convocatoria del presidente del Gobierno implica una obligación para los líderes políticos, enfatizando así el funcionamiento de la democracia parlamentaria.

Feijóo también criticó a Vox por dedicar “más tiempo en criticar al PP que al Gobierno de PSOE y Sumar”, una apreciación que revela tensiones entre formaciones de la oposición. El presidente del Partido Popular insistió en que, aunque asiste a la reunión, sus expectativas de alcanzar acuerdos concretos con Pedro Sánchez son “nulas o escasas”. Manifestó desconfianza hacia la postura del jefe del Ejecutivo, describiendo a Sánchez como un político que frecuentemente “cambia de opinión” y “miente”, en términos recogidos por Europa Press.

El encuentro previsto en Moncloa pone de manifiesto el escenario de difícil entendimiento entre el principal partido de la oposición y el Gobierno, en un contexto marcado por el debate sobre el acceso parlamentario a decisiones fundamentales en política exterior y de seguridad. Feijóo reafirmó la intención de exigir que todas las decisiones relevantes en esas áreas sean sometidas a la deliberación y votación en la Cámara Baja, buscando así mayores garantías de transparencia y control democrático.

La cita acentúa las diferencias estratégicas entre las fuerzas de la derecha española, con el PP apostando por la interlocución institucional aunque persista un escepticismo sobre alcanzar acuerdos de fondo. Vox, en contraste, mantiene una postura de confrontación más radical, rechazando la disposición del Partido Popular a dialogar en Moncloa mientras convoca movilizaciones contra el Gobierno actual.

Según los fragmentos difundidos por Europa Press, Feijóo también reiteró que su partido no comparte la actitud de Vox de despreciar las formas institucionales. Aludió directamente a la responsabilidad que implica el liderazgo político y a la importancia del respeto hacia los órganos del Estado.

El planteamiento de Feijóo se enmarca en un momento delicado de la política española, en el que la exigencia de transparencia en asuntos exteriores y de defensa se ha convertido en un elemento central de la rivalidad entre Gobierno y oposición. La cita en Moncloa busca establecer un límite al margen de maniobra del Ejecutivo en cuestiones consideradas estratégicas para el país.

