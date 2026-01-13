Tribunal estadounidense autoriza a danesa Ørsted a reanudar construcción de parque eólico

Copenhague, 13 ene (EFECOM).- La multinacional energética danesa Ørsted ha informado de que podrá reanudar la construcción del parque eólico marino Revolution Wind, en la costa este de EE.UU., después de que un tribunal estadounidense haya aceptado su demanda.

La decisión de un tribunal de distrito de Columbia (EE.UU.) permitirá a la sociedad de riesgos Revolution Wind -en la que participa un consorcio formado por Skyborn Renewables y Ørsted- "reanudar las actividades afectadas de forma inmediata".

Revolution Wind ya había sido paralizado en agosto pasado por una primera orden gubernamental, lo que provocó una demanda inicial y que el tribunal de Columbia le garantizase un mes después el levantamiento temporal del cese de las obras.

La justicia estadounidense seguirá estudiando la querella principal presentada por Revolution Wind, después de que el Gobierno suspendiese por dos veces el arrendamiento a cinco grandes proyectos de energía eólica marina.

"Revolution Wind decidirá cuál es la mejor manera de trabajar con la administración estadounidense para lograr una resolución duradera y rápida", consta en un comunicado de Ørsted.

El proyecto ha sido completado ya al 87 % y esperaba empezar a generar electricidad en enero para más de 350.000 hogares, así como para centros de datos, para los próximos veinte años.

Ørsted ha presentado una querella similar por la paralización del proyecto Sunrise Wind, también en la costa este, en el que participa.

La decisión de las autoridades estadounidenses, que revoca los arriendos concedidos por el Gobierno de Joe Biden (2021-2025), deja en el aire inversiones de miles de millones de dólares y el futuro de este tipo de energía en la costa este.

Esta región había apostado con fuerza por los proyectos de generación marina y esperaba que estos desarrollos produjeran energía para más de 2,5 millones de hogares.

Desde que regresó al poder hace un año, el presidente Donald Trump ha expresado repetidamente su contrariedad con la energía eólica, argumentando que estropea el paisaje o afecta negativamente a los ecosistemas de las aves. EFECOM