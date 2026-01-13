Espana agencias

La empresa española Typsa hará la consultoría para la extensión del metro de Quito

El Ayuntamiento de Quito seleccionó a una reconocida firma europea para realizar el análisis técnico de una posible ampliación de la red subterránea, destinando casi 10 millones de dólares con la expectativa de obtener apoyo del Gobierno central

El Ayuntamiento de Quito había estimado inicialmente un presupuesto de 11,9 millones de dólares para la contratación de la consultoría destinada a la expansión del metro, pero la adjudicación concluyó en un monto de 9,95 millones de dólares, lo que llevó a una optimización del 16 % y un ahorro cercano a los dos millones. Según EFECOM, este proceso recayó sobre la firma española Técnica y Proyectos S.A. (Typsa), que será responsable de efectuar los estudios definitivos para la extensión del sistema subterráneo hacia el norte de la capital ecuatoriana.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, informó en rueda de prensa, detalló EFECOM, que el trabajo de Typsa implicará el desarrollo de los estudios para extender el metro hasta La Ofelia, además de analizar posibles alternativas y realizar el perfilamiento de líneas ferroviarias hasta la zona de Calderón. El contrato prevé también el fortalecimiento del subsistema ferroviario del Metro de Quito. El período de ejecución de la consultoría será de un año, según confirmó el Ayuntamiento.

Parte fundamental del anuncio giró en torno a la financiación de la futura obra. Muñoz reiteró la solicitud formal al Gobierno central para que cubra entre el 50 % y el 60 % del costo total, en concordancia con el compromiso expresado por el presidente Daniel Noboa durante la conmemoración de la fundación de Quito, llevada a cabo en diciembre de 2024. El alcalde precisó, de acuerdo con EFECOM, que el gobierno municipal tiene la disposición de asumir el porcentaje restante que no sea cubierto con fondos del Ejecutivo nacional.

En cuanto a la experiencia del grupo adjudicatario, Muñoz subrayó que Typsa cuenta con seis décadas de trayectoria como consultora en los campos de ingeniería y arquitectura. Según reportó EFECOM, la actividad actual de la firma abarca proyectos en el área del transporte, la edificación y supervisión de sistemas de metro, la construcción de túneles y puentes, así como servicios de telecomunicaciones, medio ambiente y soluciones técnicas y digitales. Typsa mantiene operaciones en diversas regiones, incluidas Europa, América, África y Asia.

La adjudicación de esta consultoría ocurre cuando el metro de Quito, cuya primera fase fue construida por la también española Acciona, alcanza dos años desde su apertura. Esta red subterránea ha marcado un cambio en el sistema de movilidad de la ciudad y la ampliación hacia el norte responde a una demanda histórica de los habitantes de la capital, concretamente entre El Labrador y La Ofelia, aseguró el alcalde según lo consignó EFECOM.

El gerente del Metro de Quito, Juan Carlos Parra, anticipó que la firma oficial del contrato podría materializarse entre finales de enero y principios de febrero. Esta definición permitirá iniciar el cronograma de actividades diseñado en los términos del contrato.

El proceso de adjudicación, detalló EFECOM, se caracterizó por la optimización de recursos respecto al presupuesto referencial, una variable que permitió reducir la inversión contemplada por el municipio al inicio de la convocatoria. Esta eficiencia en el gasto público fue destacada por las autoridades locales durante el anuncio.

De acuerdo con los términos de referencia de la licitación, los alcances de la consultoría cubrirán no solo la elaboración de los estudios finales de la extensión norte, sino también la evaluación de alternativas viables y la definición del perfil de líneas ferroviarias posibles hasta el área de Calderón, incluyendo el análisis para robustecer la integración del sistema ferroviario actual del Metro de Quito.

EFECOM resaltó que la experiencia internacional de Typsa y su portafolio de proyectos en diferentes continentes fueron valorados como factores determinantes en la elección de la consultora para esta fase estratégica del desarrollo urbano y de movilidad en Quito. El alcalde remarcó que la elección de una firma con antecedentes en infraestructura de transporte busca aportar garantías técnicas y respaldo especializado a los estudios previos a la ejecución de nuevas obras civiles para la ciudad.

El proyecto de ampliación, al ingresar en la etapa de estudios definitivos, dependerá de la viabilidad técnica y financiera que los resultados arrojen, así como del cumplimiento del aporte estatal comprometido. Las autoridades locales esperan que el avance en este proceso siente las bases para posibles ampliaciones futuras del sistema, sumando capacidad y cobertura a la red subterránea de la capital ecuatoriana, detalló el medio.

