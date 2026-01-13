Inadmitida la querella contra Mossos por el uso de gas pimienta en una manifestación por Palestina en octubre

El Juzgado de Instrucción número 6 de Barcelona ha inadmitido la querella contra los Mossos d'Esquadra por una actuación policial con uso de gas pimienta en las inmediaciones de la estación de Sants, en Barcelona, el 15 de octubre, durante una manifestación en el marco de la huelga por Palestina, ha informado la asociación de derechos humanos Irídia en un comunicado este martes.

La querella fue interpuesta el 16 de diciembre de 2025 y fue rechazada "pasadas sólo 48 horas, firmada el 18 de diciembre, pese a que ha sido notificada a las partes este lunes 12 de enero", asegura la entidad, que anuncia que su intención es presentar un recurso ante la Audiencia de Barcelona.

Según Irídia, la magistrada entiende que la actuación fue ajustada a los protocolos, "pese a que la misma consellera de Interior, Núria Parlon, admitió que hay uno en relación al gas pimienta que está en revisión" y que en su respuesta parlamentaria hizo referencia a la guia de uso elaborada por Naciones Unidas.

Irídia critica "la ligereza con la que la magistrada da por válida la actuación policial" sin haber admitido a trámite la querella ni haber practicado ninguna diligencia al respecto.

Además, lamenta que la magistrada argumente que no ha quedado suficientemente acreditada la causalidad de las lesiones sufridas así como tampoco la identificación de los agentes actuantes y critica que "esta argumentación, habitual en casos de violencia policial, acabe convirtiendo en imposible cualquier investigación efectiva".