Escocia anuncia impuesto a jets privados y alivio fiscal en presupuesto antes de comicios

El gobierno regional presentó un plan económico que incrementa fondos sanitarios, ajusta tributos municipales para viviendas de lujo y crea gravámenes a vuelos exclusivos, mientras impulsa rebajas para empresas y una mayor protección frente al aumento del coste de vida

El presupuesto escocés para 2026-2027 contempla la creación de un impuesto específico sobre los jets privados y medidas fiscales dirigidas a gravar a quienes poseen viviendas de alto valor, según detalló la agencia EFECOM. Esta propuesta llega en un escenario político marcado por la proximidad de las elecciones al Parlamento escocés, previstas para el 7 de mayo, y con el telón de fondo del retroceso del Partido Nacional Escocés (SNP) en las pasadas elecciones generales británicas, donde los laboristas incrementaron su representación en Escocia y la formación populista Reform UK, de Nigel Farage, obtuvo su primer cargo electo en la región.

La administración regional, bajo liderazgo del SNP, presentó el plan presupuestario por un monto cercano a 68.000 millones de libras (aproximadamente 78.500 millones de euros), una cifra que representa un máximo histórico en inversión sanitaria y políticas de protección frente al aumento del coste de vida. EFECOM informó que el ejecutivo escocés busca fortalecer el sistema nacional de salud y aumentar la inversión pública, especialmente a través de un refuerzo de la financiación para sanidad y atención social, que alcanzará los 22.500 millones de libras (26.000 millones de euros), con una asignación de 17.600 millones de libras (20.300 millones de euros) dedicada al Servicio Nacional de Salud (NHS).

Las autoridades planean además implementar a nivel nacional clínicas de atención primaria sin cita previa, con el fin de mejorar el acceso y reducir la presión sobre el sistema. La responsable de Finanzas, Shona Robison, aclaró en el Parlamento escocés que las listas de espera han comenzado a disminuir y remarcó el compromiso del programa con la preservación de los servicios públicos esenciales. El medio EFECOM recogió que Robison defendió el presupuesto como resultado de “decisiones diferentes y valores diferentes”.

Respecto a las reformas fiscales, el Ejecutivo regional elevará en un 7,4 % los umbrales de los tramos básico e intermedio del impuesto sobre la renta. Robison afirmó, según consignó EFECOM, que “más de la mitad de los contribuyentes pagarán menos por vivir en Escocia” en comparación con Inglaterra, Gales o Irlanda del Norte, beneficiando así al 55 % de la población escocesa. A este alivio fiscal para la mayoría de los ciudadanos, el gobierno añade nuevas cargas dirigidas a las rentas más altas.

Dentro de las medidas para aumentar la presión fiscal sobre los más favorecidos, el plan contempla la introducción de dos nuevos tramos del impuesto municipal para viviendas cuyos valores superen el millón de libras y la imposición de un recargo a los vuelos en jet privado antes de 2028, como informó EFECOM. El enfoque pretende compensar el alivio fiscal general a través de una mayor contribución de los segmentos de mayores ingresos.

En materia empresarial, el presupuesto prevé una rebaja de 184 millones de libras (212 millones de euros) en impuestos sobre propiedades comerciales durante un periodo de tres años, lo que impactará positivamente en el sector de comercio, hostelería y ocio. La mayoría de los negocios considerados dentro de estas categorías serán los principales beneficiarios de esta reducción impositiva, según lo reportado por la agencia.

La propuesta presupuestaria contempla también la asignación de más de 5.000 millones de libras (unos 5.800 millones de euros) destinados a combatir la emergencia climática, aspecto que se sitúa entre las prioridades del Gobierno regional. De acuerdo con EFECOM, el apoyo de los Verdes escoceses dependerá de la inclusión de nuevas medidas enfocadas al progreso social y medioambiental.

Las diferentes fuerzas parlamentarias manifestaron opiniones diversas sobre el proyecto. Michael Marra, portavoz económico laborista, lo consideró “más de lo mismo” tras casi veinte años de gobiernos consecutivos del SNP, según recogió EFECOM. Por su parte, conservadores y liberaldemócratas expresaron dudas sobre el impacto real del presupuesto, aunque estos últimos valoraron de manera positiva el apoyo a las empresas incluido en la propuesta.

La presentación de este presupuesto tiene lugar a cuatro meses de unas elecciones autonómicas caracterizadas por una reconfiguración del panorama político en Escocia, tras el crecimiento del Partido Laborista y la irrupción de la formación Reform UK, según recordó EFECOM. El texto presentado por el Ejecutivo regional busca equilibrar el aumento de la inversión social y sanitaria con la aplicación de nuevas figuras impositivas para los sectores de mayores ingresos y el impulso a negocios a través de reducciones fiscales, en un contexto de tensión sobre el coste de vida y desigualdad, de acuerdo con el análisis del medio.

