El Gobierno autoriza la compra de un radar de largo alcance por 37 millones para reforzar la defensa de Ucrania

El Gobierno, en su reunión ordinaria del Consejo de Ministros, ha autorizado este martes un contrato para la fabricación y suministro de un radar lanza táctico de largo alcance ('LTR-25'), así como su correspondiente apoyo logístico, por un valor de 37 millones de euros.
Según consta en la referencia del Consejo, la finalidad de este acuerdo es contribuir "al esfuerzo aliado de apoyo a Ucrania" mediante el fortalecimiento de sus capacidades antiaéreas defensivas.
El contrato para el radar lanza 'LTR-25' anunciado tendrá una duración establecida desde su formalización hasta el 31 de diciembre de 2026 y, según precisa el acuerdo, no contempla la posibilidad de prórroga.
