Sánchez dice que el manifiesto de Jordi Sevilla le llama mucho la atención, pero respeta todas las opiniones

El jefe del Ejecutivo reconoce el debate generado en torno al documento de Jordi Sevilla, evita pronunciarse sobre su contenido y destaca la pluralidad de ideas dentro del PSOE mientras crece la presión interna para revisar el rumbo del partido

El manifiesto presentado por Jordi Sevilla ha desatado un debate dentro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), reclamando una revisión del rumbo político y cuestionando las estrategias implementadas por la dirección encabezada por Pedro Sánchez. Según informó el medio original, el documento, firmado por quien fuera presidente de Red Eléctrica y exministro, sostiene que el partido atraviesa un “callejón sin salida” atribuido a la política de bloques opuestos y la dinámica de enfrentamiento alrededor de Sánchez, conocida como “sanchismo-antisanchismo”. Ante esta situación, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, reconoció el impacto del texto, declarando que le “llama mucho la atención” y subrayando su respeto por las diferencias de criterio dentro de la formación.

Durante una rueda de prensa junto al primer ministro griego, Kyriákos Mitsotákis, celebrada en la Moncloa, Sánchez manifestó que se abstiene de valorar en detalle el contenido del manifiesto de Sevilla. El presidente sostuvo que su postura, como secretario general del PSOE, consiste en resaltar la pluralidad de ideas que caracteriza a su partido, al que describió como una organización “profundamente democrática”, de acuerdo con la información publicada por el mismo medio. Esta actitud fue interpretada como un intento de mantener la cohesión interna frente a una creciente presión para revisar la hoja de ruta del partido.

El documento elaborado por Jordi Sevilla, difundido tras las 10:00 de la mañana, reclama un debate autocrítico en el seno del PSOE. Según lo recogido por el medio citado, Sevilla aboga por “contrapesos institucionales” y el fortalecimiento de la separación de poderes, alertando sobre la “subordinación partidista o personalista” y sobre el posible abuso de poder. El exministro señala que la falta de diálogo entre el Partido Popular (PP) y el PSOE constituye la “mayor anormalidad” en el panorama político nacional, y propone reorientar los pactos hacia consensos democráticos con fuerzas adversarias en cuestiones de Estado.

El escrito atribuye a la actual dirección la responsabilidad de un aumento de apoyos a la extrema derecha y de la pérdida de respaldo al socialismo, junto a lo que describe como una “dictadura de las minorías”. De acuerdo con lo señalado por Sevilla y recogido por el medio de referencia, el exministro solicita que el PSOE recupere un proyecto autónomo y mayoritario, centrado en las demandas de la ciudadanía y en posiciones socialdemócratas, desplazando el foco hacia el consenso y la capacidad de cambio.

Sevilla también recalca que el PSOE no está aplicando sus principios fundamentales y advierte del “chantaje” de los socios de Gobierno. Manifiesta que el partido se rige actualmente por las políticas de sus aliados parlamentarios y del Gobierno de coalición, en detrimento de los postulados históricos del socialismo español, según detalló el medio.

Este manifiesto coincide con un periodo de debate interno en la formación socialista, con militantes y voces históricas externando inquietudes sobre la dirección y la estrategia de pactos. Jordi Sevilla, quien en el pasado ejerció de aliado de Sánchez y ocupó cargos de relevancia a propuesta suya, da un giro crítico tras el acuerdo alcanzado por el líder socialista con Pablo Iglesias para conformar el actual Ejecutivo.

El documento presentado por Sevilla insiste en la necesidad de que el PSOE asuma una actitud autocrítica y se abra a cambios de orientación política. Plantea que la formación debe recuperar su carácter abierto a los grandes consensos democráticos y su vocación mayoritaria, aparcando dinámicas de crispación y de enfrentamiento. El contenido del manifiesto, difundido por el medio, cuestiona explícitamente las políticas que, a juicio del exministro, han facilitado el auge de posturas radicales y han erosionado los apoyos tradiciones del socialismo en España.

En sus declaraciones públicas, Pedro Sánchez evita valorar directamente el contenido del escrito y se limita a expresar su respeto a la libertad de opinión de los miembros del partido. Conforme a la información entregada por el medio, su respuesta refuerza la imagen de una organización plural y tolerante ante la diversidad de perspectivas, frente a las demandas internas de autocrítica y ajuste de la estrategia política.

Dentro del propio PSOE, la publicación de este manifiesto añade un nuevo elemento a las tensiones existentes en torno al rumbo del partido y sus alianzas. Las cuestiones relativas a la separación de poderes, al enfoque de los acuerdos con otras fuerzas políticas y al modelo de partido siguen generando debate y preocupación en la militancia, mientras la dirección prioriza proyectar un mensaje de apertura al diálogo y respeto a las distintas opiniones, según informó el medio.

