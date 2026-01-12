Espana agencias

Pradas cree que el freno al confinamiento no venía de Cuenca: "Creo que había hablado con Cayetano o con el 'president'"

La exconsellera valenciana de Justicia e Interior Salomé Pradas ha afirmado en el careo en el juzgado con José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del expresidente Carlos Mazón, que cree que el freno al confinamiento a la población el día de la dana no venía de Cuenca: "Creo que había hablado con Cayetano García --ex secretario autonómico de Presidencia-- o con el 'president' --Carlos Mazón--". Por este motivo, ha manifestado que interpretó que Mazón se "entrometió" en la medida del confinamiento.

También ha dicho por primera vez en sede judicial que el 'expresident' "debía" conocer el posible confinamiento a la población y que si hubiera sabido "lo de la comida" de Mazón el día de la dana, --estuvo con la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro-- le habría llamado "más veces".

Pradas estaba este lunes citada ante la jueza que investiga la gestión de la dana, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia y cuantiosos daños materiales, para realizar un careo con José Manuel Cuenca.

El primero en llegar al órgano judicial ha sido Cuenca, a las 9.08 horas, donde le esperaban una treintena de víctimas de la dana que le han gritado "sinvergüenza", "asesino", "mentiroso" y "golfo". Unos minutos más tarde, pasadas las 9.15 horas, ha llegado Pradas, a la que también le han espetado "asesina". Ninguno de ellos se ha detenido a atender a la nube de periodistas que esperaba en la puerta.

La jueza que investiga la gestión de la riada acordó a mediados del mes de diciembre el careo entre Pradas y Cuenca tras solicitarlo la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià.

Pradas se ha ratificado en el acta de los WhatsApp que aportó al juzgado y ha reiterado que el día de la dana, a las 19.43 horas, habló con el entonces secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, porque no podía contactar con Mazón. "Valorando el confinamiento creía que debía conocer el caso el 'president'", ha dicho.

Así, comentó el posible confinamiento con Cayetano García y "se quedó en hacer la consulta a la Abogacía", ha agregado. Sobre esta posibilidad, Pradas ha afirmado que rebatió a Cuenca ya que, conforme a la Ley de Emergencias, se podía confinar a la población --Cuenca llegó a mandar un mensaje a Pradas en el que le decía 'Salo, de confinar nada'--.

De esta forma, esa tarde, a las 19.43 horas, estaba sobre la mesa el confinamiento y se valoraba enviar una alerta (Es Alert) por la rotura de la presa de Forata, ha añadido. La exconsellera ha insistido en que Cuenca afirmaba que confinar una provincia era una "barbaridad" y que prefería "zonificar" ese confinamiento.

"Soy yo la que estuvo al pie del cañón", ha dicho, para agregar que inicialmente quiso hablar con Mazón para ir informándole la tarde de la dana de su evolución pero no le cogía el teléfono, por eso se dirigió a Cuenca. Y éste le manifestó que centralizara las comunicaciones en él porque el expresidente "estaba de actos". Para ella, ha dicho, Cuenca era una "extensión" de Mazón.

En concreto, Mazón se encontraba comiendo ese día con Maribel Vilaplana en El Ventorro y, sobre este extremo, ha manifestado: "Yo no sabía lo de la comida, si lo llego a saber le llamo más veces".

Preguntada por si entendía que lo manifestado por Cuenca respecto al confinamiento era solo una opinión o una instrucción del expresidente de la Generalitat, Pradas ha dicho: "Creo que eso no era idea de Cuenca. Había hablado con Cayetano García o con el 'president'". Frente a su manifestación, Cuenca ha contestado que solo era una preocupación suya por la cobertura legal de la medida.

NO TENÍA ROL NI COMPETENCIA

Cuenca ha señalado que Cayetano García le explicó la conversación que había tenido con Pradas y le dijo que le generaba dudas, que no tenía claro si la competencia era de la comunidad o del Gobierno. En medio de estas conversaciones, ha dicho que mandó a Pradas el mensaje de 'Salo, de confinar nada', pero que él no tenía ninguna intención ni ningún rol ni competencia para ello.

Ha agregado al respecto que el término confinar lo asociaba al Covid y al presidente del Gobierno tomando la decisión, así como a una vulneración de derechos fundamentales. "No tenía intención de dar orden de impulsar o frenar ningún tipo de medida", ha repetido.

