Espana agencias

Maroto (PSOE-M) respeta a Sevilla pero dice que el proyecto de Sánchez no necesita "manifiestos"

Reyes Maroto defiende la legitimidad del debate interno en el PSOE y recalca que el respaldo a la estrategia de Pedro Sánchez no requiere pronunciamientos, mientras destaca la relevancia del diálogo y la solidez del liderazgo para la formación

Guardar

Reyes Maroto destacó la importancia del debate constructivo dentro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y subrayó la relevancia del diálogo interno para reforzar la estrategia política de la formación. Durante la presentación del programa de eventos para conmemorar los 40 años del fallecimiento de Enrique Tierno Galván, la portavoz del Grupo Municipal Socialista en Madrid expresó que la solidez del proyecto liderado por Pedro Sánchez no depende de manifestaciones públicas o manifiestos específicos, enfatizando que muchos militantes respaldan el rumbo actual sin necesidad de este tipo de acciones. De acuerdo con declaraciones recogidas por el medio, Maroto enfatizó que el PSOE mantiene la tradición de respetar la diversidad de opiniones y el intercambio de ideas entre sus integrantes.

Según explicó Maroto, el respeto a las distintas posturas se evidenció tras la publicación de un manifiesto de Jordi Sevilla, en el que el exministro pidió un "cambio de rumbo político" en el partido. La portavoz socialista afirmó que, aunque reconoce y valora la aportación de Sevilla, lo fundamental es que existe un sólido respaldo colectivo al proyecto encabezado por el presidente del Gobierno. Maroto aseguró que el PSOE cuenta con políticas concretas y resultados tangibles, en contraste con la falta de propuestas claras y el clima de confrontación que atribuyó al Partido Popular (PP).

El medio detalló que Maroto insistió en que el proyecto actual ya está brindando resultados a la sociedad española y destacó el respaldo interno del que goza el secretario general, Pedro Sánchez. “No tengo más que trasladar mi respeto, pero también el de otros compañeros y compañeras que no necesitan manifiestos para reforzar el proyecto que hoy nuestro secretario general, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está desarrollando”, declaró Maroto, según consignó el medio.

Al abordar la situación política nacional, Maroto defendió la iniciativa gubernamental de abrir un proceso de diálogo sobre el modelo de financiación autonómica. Subrayó que este debate constituye una de las prioridades para el PSOE y para el Ejecutivo español, orientándose a garantizar la mejora en la prestación de servicios públicos. “Hoy los españoles y españolas están hablando de un nuevo modelo de financiación autonómica, un modelo necesario para seguir avanzando en el progreso y en la prestación de servicios públicos, porque más recursos es más servicios públicos”, apuntó la portavoz socialista, según lo señalado por el medio.

En esa línea, Maroto lamentó la posición adoptada hasta el momento por las comunidades autónomas gobernadas por el PP, ante la propuesta presentada desde el Gobierno central. Pese a la convocatoria para una reunión con la ministra de Hacienda en la semana en curso, la portavoz indicó que las respuestas recibidas presentan una actitud de rechazo preliminar. “Lamentamos, sin duda, que frente a esta propuesta ya tengamos, parece, un no tan claro de las comunidades autónomas del Partido Popular”, afirmó Maroto en declaraciones recogidas por el medio.

La portavoz socialista hizo hincapié en la necesidad de la participación de todas las comunidades autónomas para poder avanzar en esta reforma fiscal y distributiva, destinada a incrementar los recursos públicos y mejorar los servicios para la ciudadanía. Maroto insistió en que el éxito de un nuevo modelo de financiación depende de la colaboración de todos los territorios, mostrando apertura al diálogo y a la cooperación interterritorial.

El medio informó que Maroto comparó el camino seguido por el PSOE y el actual Gobierno con la actitud de oposición y confrontación que, a su juicio, ha mostrado el PP en las últimas semanas. Reiteró que la prioridad del partido es impulsar políticas útiles y orientadas al bienestar de los ciudadanos, mientras calificó de insuficiente la respuesta hasta ahora dada por los gobiernos autonómicos del Partido Popular ante los retos de la financiación autonómica.

A lo largo de su intervención, Maroto defendió que las acciones emprendidas por el Ejecutivo y el PSOE buscan situarse “al servicio de la ciudadanía”, con el propósito de garantizar la sostenibilidad y eficacia en la prestación de servicios públicos en todo el territorio. Según reportó el medio, la portavoz concluyó reiterando que el respeto a la voz interna y a la pluralidad contribuye a la fortaleza y legitimidad de la formación socialista.

Temas Relacionados

PSOEReyes MarotoPedro SánchezJordi SevillaMadridEspañaProyecto políticoFinanciación autonómicaPartido PopularEnrique Tierno GalvánEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Hereu tacha de "absolutamente minoritario" el manifiesto de Jordi Sevilla y reivindica el liderazgo de Sánchez

El responsable de Industria defiende la actual gestión gubernamental, señala que el texto impulsado por Sevilla refleja una posición marginal e insiste en que la voz mayoritaria del partido respalda a Sánchez, en quien destaca su papel internacional

Hereu tacha de "absolutamente minoritario"

Pradas dice que intentó trasladar a Mazón la tarde de la dana la propuesta de confinar pero no pudo: "Debía conocerlo"

Salomé Pradas aseguró ante la jueza que trató de comunicar una medida para proteger a la población durante la catástrofe, pero no logró hacerlo directamente con Carlos Mazón, subrayando que la situación requería su aprobación inmediata

Pradas dice que intentó trasladar

El manifiesto de Jordi Sevilla pide un "cambio de rumbo político" en el PSOE al que culpa del auge de la extrema derecha

Jordi Sevilla impulsa una iniciativa desde Socialdemocracia 21 que exige a la dirigencia socialista regresar a principios socialdemócratas, atraer a quienes buscan un debate abierto y restaurar una alternativa que supere radicalismos y promueva consensos amplios

El manifiesto de Jordi Sevilla

ERC tiende la mano a Junts y reivindica el acuerdo en financiación: "Dibuja elementos que claramente conciertan"

Albert destaca que el nuevo modelo pactado permitirá a Cataluña controlar la mayoría de tributos clave, valida la garantía de ordinalidad y solicita a Junts sugerencias para optimizar el acuerdo, subrayando que hacen falta soluciones concretas ante el déficit fiscal

ERC tiende la mano a

Esteban (PNV) afirma que Trump es "el nuevo Nerón del siglo XXI" e insta a plantear el tema de Groenlandia en la OTAN

El líder vasco alertó sobre el peligro internacional que representa la política exterior de Estados Unidos bajo Donald Trump, reclamando una respuesta firme de las potencias europeas y el debate urgente sobre la situación en Groenlandia dentro de la alianza militar

Esteban (PNV) afirma que Trump
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez se queda solo

Pedro Sánchez se queda solo con su plan de vivienda: Sumar le da la espalda, sus socios lo ven como una “tomadura de pelo” y la derecha lo señala como otro “ridículo”

Los 7 consejos para preparar tu coche de cara al invierno, según los expertos

El Supremo da un plazo de cinco días a Ábalos y Koldo para pagar una fianza de 60.000 euros: si no la abonan se enfrentarán al embargo de sus bienes

Pedro Sánchez marca desde La Moncloa los límites de la relación con Estados Unidos: “Ser proatlantista, como España, no significa vasallaje”

La mayor incautación en alta mar en España: interceptan casi diez toneladas de cocaína antes de llegar a Canarias desde Brasil

ECONOMÍA

David Jiménez, abogado: “Hay un

David Jiménez, abogado: “Hay un tipo de testamento que la gente no sabe que tributa mucho”

Resultados del Super Once del 12 enero

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “La mejor forma de ganar más dinero trabajando existe. Se llama ‘job hopping’”

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Obras sin necesidad de votación en la comunidad: la Ley de Propiedad Horizontal obliga a adaptar los edificios cuando hay vecinos mayores o con discapacidad

DEPORTES

Las reacciones de la prensa

Las reacciones de la prensa internacional ante la salida de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid

Las promesas incumplidas de Xabi Alonso en el Real Madrid: de encender a la afición a transmitir alegría sobre el campo

Kylian Mbappé rompe su silencio y defiende a Xabi Alonso después de su destitución: “Te recordaré como un entrenador que tenía las ideas claras”

Los números que han provocado la destitución de Xabi Alonso eran los mismos de Hansi Flick la temporada pasada

El millonario patrimonio de Xabi Alonso que lo ampara tras su destitución en el Real Madrid: el sueldo que deja y sus múltiples propiedades