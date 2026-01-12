Maroto (PSOE-M) respeta a Sevilla pero dice que el proyecto de Sánchez no necesita "manifiestos"

Reyes Maroto destacó la importancia del debate constructivo dentro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y subrayó la relevancia del diálogo interno para reforzar la estrategia política de la formación. Durante la presentación del programa de eventos para conmemorar los 40 años del fallecimiento de Enrique Tierno Galván, la portavoz del Grupo Municipal Socialista en Madrid expresó que la solidez del proyecto liderado por Pedro Sánchez no depende de manifestaciones públicas o manifiestos específicos, enfatizando que muchos militantes respaldan el rumbo actual sin necesidad de este tipo de acciones. De acuerdo con declaraciones recogidas por el medio, Maroto enfatizó que el PSOE mantiene la tradición de respetar la diversidad de opiniones y el intercambio de ideas entre sus integrantes.

Según explicó Maroto, el respeto a las distintas posturas se evidenció tras la publicación de un manifiesto de Jordi Sevilla, en el que el exministro pidió un "cambio de rumbo político" en el partido. La portavoz socialista afirmó que, aunque reconoce y valora la aportación de Sevilla, lo fundamental es que existe un sólido respaldo colectivo al proyecto encabezado por el presidente del Gobierno. Maroto aseguró que el PSOE cuenta con políticas concretas y resultados tangibles, en contraste con la falta de propuestas claras y el clima de confrontación que atribuyó al Partido Popular (PP).

El medio detalló que Maroto insistió en que el proyecto actual ya está brindando resultados a la sociedad española y destacó el respaldo interno del que goza el secretario general, Pedro Sánchez. “No tengo más que trasladar mi respeto, pero también el de otros compañeros y compañeras que no necesitan manifiestos para reforzar el proyecto que hoy nuestro secretario general, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está desarrollando”, declaró Maroto, según consignó el medio.

Al abordar la situación política nacional, Maroto defendió la iniciativa gubernamental de abrir un proceso de diálogo sobre el modelo de financiación autonómica. Subrayó que este debate constituye una de las prioridades para el PSOE y para el Ejecutivo español, orientándose a garantizar la mejora en la prestación de servicios públicos. “Hoy los españoles y españolas están hablando de un nuevo modelo de financiación autonómica, un modelo necesario para seguir avanzando en el progreso y en la prestación de servicios públicos, porque más recursos es más servicios públicos”, apuntó la portavoz socialista, según lo señalado por el medio.

En esa línea, Maroto lamentó la posición adoptada hasta el momento por las comunidades autónomas gobernadas por el PP, ante la propuesta presentada desde el Gobierno central. Pese a la convocatoria para una reunión con la ministra de Hacienda en la semana en curso, la portavoz indicó que las respuestas recibidas presentan una actitud de rechazo preliminar. “Lamentamos, sin duda, que frente a esta propuesta ya tengamos, parece, un no tan claro de las comunidades autónomas del Partido Popular”, afirmó Maroto en declaraciones recogidas por el medio.

La portavoz socialista hizo hincapié en la necesidad de la participación de todas las comunidades autónomas para poder avanzar en esta reforma fiscal y distributiva, destinada a incrementar los recursos públicos y mejorar los servicios para la ciudadanía. Maroto insistió en que el éxito de un nuevo modelo de financiación depende de la colaboración de todos los territorios, mostrando apertura al diálogo y a la cooperación interterritorial.

El medio informó que Maroto comparó el camino seguido por el PSOE y el actual Gobierno con la actitud de oposición y confrontación que, a su juicio, ha mostrado el PP en las últimas semanas. Reiteró que la prioridad del partido es impulsar políticas útiles y orientadas al bienestar de los ciudadanos, mientras calificó de insuficiente la respuesta hasta ahora dada por los gobiernos autonómicos del Partido Popular ante los retos de la financiación autonómica.

A lo largo de su intervención, Maroto defendió que las acciones emprendidas por el Ejecutivo y el PSOE buscan situarse “al servicio de la ciudadanía”, con el propósito de garantizar la sostenibilidad y eficacia en la prestación de servicios públicos en todo el territorio. Según reportó el medio, la portavoz concluyó reiterando que el respeto a la voz interna y a la pluralidad contribuye a la fortaleza y legitimidad de la formación socialista.