Espana agencias

Junqueras (ERC) revela que se reunió con Sánchez antes de verse en La Moncloa el pasado jueves

El líder independentista confirmó que mantuvo un encuentro previo con el jefe del Ejecutivo para negociar asuntos clave sobre recursos públicos de Cataluña, defendiendo que sostienen el diálogo incluso cuando existen profundas discrepancias en las posiciones de ambos

Guardar

El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, mencionó la existencia de un acuerdo en torno a la modificación del modelo de financiación para Cataluña, y señaló que anteriormente ya se logró consenso sobre la condonación de parte de la deuda autonómica vinculada al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). En una entrevista concedida a Catalunya Ràdio, recogida por Europa Press, el dirigente independentista añadió detalles sobre recientes comunicaciones directas entre ERC y el Gobierno central, explicando que mantuvo una reunión previa con el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, fuera del marco público de la cita oficial en La Moncloa realizada el jueves pasado. Según informó Europa Press, Junqueras aseguró que el diálogo entre ambas partes responde a la defensa de los intereses catalanes y que este contacto personal refuerza la búsqueda de consensos en cuestiones complejas, como la gestión de los fondos públicos para Cataluña.

De acuerdo con lo recogido por Europa Press, Junqueras apuntó que la negociación en torno a la financiación autonómica motivó el encuentro reservado con Sánchez, subrayando que el diálogo político con el Gobierno central se mantiene incluso cuando existen marcadas discrepancias. Al ser consultado sobre la naturaleza de estos contactos, el dirigente de ERC sostuvo que las reuniones se celebran en beneficio de la comunidad autónoma: “Por el bien de Cataluña nos reunimos, si hace falta bajo al infierno”, afirmó. Junqueras manifestó abiertamente que la interlocución no se limita a escenarios formales, sino que se recurre a diferentes vías y espacios para dar curso a las conversaciones necesarias.

Europa Press consignó que durante la entrevista, Junqueras fue cuestionado sobre la relación personal e institucional entre ambos líderes, a lo que respondió que procura mantener una interacción “educada”, si bien las diferencias políticas resultan profundas. El presidente de ERC insistió en que los contactos han servido para avanzar en temas concretos, mencionando como antecedente el acuerdo alcanzado en materia de condonación de parte de la deuda correspondiente al FLA, un mecanismo estatal dirigido a dar liquidez a las comunidades autónomas con dificultades financieras.

El medio Europa Press reportó que Junqueras ha sido interpelado en varias ocasiones acerca de la frecuencia y naturaleza de sus comunicaciones con representantes del Gobierno central, y ante el escepticismo sobre la posibilidad de encuentros reservados, reiteró que estos contactos son reales y habituales. “Siempre que me preguntan yo digo, sí hombre, nos reunimos con todo el mundo. Y a veces me miran con cara escéptica pensando que quizás no es verdad, pero sí, es verdad”, expresó el presidente de ERC según consignó Europa Press.

El diálogo sobre el modelo de financiación autonómica representa un punto central en la agenda política catalana, frente a la demanda de ERC de contar con mecanismos más flexibles y dotaciones presupuestarias ajustadas a lo que consideran las necesidades de la región. Este proceso de negociación ha presentado desafíos por la distancia entre las posturas de los gobiernos central y autonómico, pero las declaraciones recientes de Junqueras indican que persiste la voluntad de encontrar marcos de entendimiento en asuntos que afectan directamente la gestión de los recursos públicos y la viabilidad presupuestaria de Cataluña.

Junqueras defendió que las conversaciones abiertas con el Ejecutivo español forman parte del compromiso de su formación política para responder a los retos económicos del territorio. Según desglosó Europa Press en base a la entrevista, el presidente de ERC puso énfasis en la relevancia de mantener la puerta abierta al diálogo pese a las fricciones, al considerar que ese canal es indispensable para la resolución de los asuntos pendientes entre ambas administraciones.

La presencia de Junqueras en el escenario de la negociación política con el Gobierno estatal se mantiene en un contexto de tensión derivado de las demandas autónomas sobre autogobierno y el uso de fondos públicos. Europa Press contextualiza que tanto el acuerdo sobre la financiación como el alcanzado previamente sobre la condonación del FLA ejemplifican los ámbitos en los que, pese a las controversias, las partes implicadas logran avances parciales a través del diálogo.

Temas Relacionados

Financiación autonómicaOriol JunquerasPedro SánchezERCGobierno de EspañaLa MoncloaCataluñaCatalunya RàdioEuropa PressFondo de liquidez autonómicoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Pradas pide una reunión a las víctimas de la dana tras su careo con Cuenca: "Estoy con vosotras. Hoy lo he contado todo"

A la salida del juzgado en Catarroja, la exconsellera valenciana solicitó un encuentro con familiares de fallecidos en la dana, defendió su gestión, insistió en su transparencia y reafirmó que expuso “toda la verdad” ante las autoridades

Pradas pide una reunión a

El Gobierno ultima el borrador de la Estrategia de Seguridad Energética tras las "lecciones aprendidas" del apagón

El Ejecutivo prepara una actualización de su política energética tras la crisis eléctrica de abril, buscando aportes de regiones y expertos para reforzar comunicaciones, centros de crisis y la interconexión recomendada por la Unión Europea, según autoridades

El Gobierno ultima el borrador

La defensa esgrime que el acusado del crimen machista de Nohales (Cuenca) era un adicto y que no actuó con con alevosía

El abogado del principal encausado sostiene ante el tribunal que su cliente sufría un grave trastorno por abuso de sustancias, argumenta alteración mental y solicita que los cargos se reconsideren como lesiones y homicidio imprudente

La defensa esgrime que el

El PSOE duda si el "desnortado" Feijóo llegará a 2027 como líder del PP frente a un Gobierno "brújula moral del mundo"

La portavoz Enma López cuestiona la permanencia de Feijóo al frente de la oposición hasta 2026, mientras destaca el reconocimiento internacional al Ejecutivo español y acusa al PP de mentir sobre la gestión de la dana en Valencia

El PSOE duda si el

La AN archiva la investigación sobre el apagón al no existir "un mínimo indicio" de sabotaje terrorista

Tras analizar informes técnicos elaborados por organismos especializados, el juez Calama descarta implicaciones penales en el corte eléctrico registrado el 28 de abril y concluye que el origen responde a causas operativas y no a actos ilícitos

La AN archiva la investigación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los Testigos de Jehová intentan

Los Testigos de Jehová intentan que se declare la muerte de una mujer que huyó de la organización religiosa para quedarse con su herencia, pero la Justicia los frena

Temor entre los vecinos de San Fernando de Henares por dos hermanos señalados por pornografía infantil a los que acusan de merodear por las calles: “Suben fotos de niños a las redes sociales”

Acciona hace limpia y ‘prescinde’ del directivo que fue denunciado por un trabajador de la compañía por amañar contratos con varios Ayuntamientos

La financiación autonómica abre otro frente a Pedro Sánchez: ahora tiene al enemigo en casa

Pedro Sánchez convierte la política exterior en su nuevo campo de batalla para reactivar a una izquierda desmovilizada por los escándalos del PSOE

ECONOMÍA

Cambio de euro a dólar

Cambio de euro a dólar hoy 13 de enero: cómo está la cotización y previsiones

Nuevo Barrio Campamento: Madrid inicia la mayor promoción pública de vivienda en 40 años con pisos a 200.000 euros y alquileres a 500

David Jiménez, abogado: “Hay un tipo de testamento que la gente no sabe que tributa mucho”

Resultados del Super Once del 12 enero

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “La mejor forma de ganar más dinero trabajando existe. Se llama ‘job hopping’”

DEPORTES

El recuerdo de ‘Jimmy’ sigue

El recuerdo de ‘Jimmy’ sigue muy presente en las filas rojiblancas 10 años después de la tragedia y marca el partido de Copa del Rey entre el Atlético y el Deportivo

Xabi Alonso, el ‘gentleman’ del centro del campo y genio del banquillo que se quedó sin tiempo en el Real Madrid

Las reacciones de la prensa internacional ante la salida de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid

Las promesas incumplidas de Xabi Alonso en el Real Madrid: de encender a la afición a transmitir alegría sobre el campo

Kylian Mbappé rompe su silencio y defiende a Xabi Alonso después de su destitución: “Te recordaré como un entrenador que tenía las ideas claras”