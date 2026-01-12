Junqueras (ERC) revela que se reunió con Sánchez antes de verse en La Moncloa el pasado jueves

El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, mencionó la existencia de un acuerdo en torno a la modificación del modelo de financiación para Cataluña, y señaló que anteriormente ya se logró consenso sobre la condonación de parte de la deuda autonómica vinculada al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). En una entrevista concedida a Catalunya Ràdio, recogida por Europa Press, el dirigente independentista añadió detalles sobre recientes comunicaciones directas entre ERC y el Gobierno central, explicando que mantuvo una reunión previa con el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, fuera del marco público de la cita oficial en La Moncloa realizada el jueves pasado. Según informó Europa Press, Junqueras aseguró que el diálogo entre ambas partes responde a la defensa de los intereses catalanes y que este contacto personal refuerza la búsqueda de consensos en cuestiones complejas, como la gestión de los fondos públicos para Cataluña.

De acuerdo con lo recogido por Europa Press, Junqueras apuntó que la negociación en torno a la financiación autonómica motivó el encuentro reservado con Sánchez, subrayando que el diálogo político con el Gobierno central se mantiene incluso cuando existen marcadas discrepancias. Al ser consultado sobre la naturaleza de estos contactos, el dirigente de ERC sostuvo que las reuniones se celebran en beneficio de la comunidad autónoma: “Por el bien de Cataluña nos reunimos, si hace falta bajo al infierno”, afirmó. Junqueras manifestó abiertamente que la interlocución no se limita a escenarios formales, sino que se recurre a diferentes vías y espacios para dar curso a las conversaciones necesarias.

Europa Press consignó que durante la entrevista, Junqueras fue cuestionado sobre la relación personal e institucional entre ambos líderes, a lo que respondió que procura mantener una interacción “educada”, si bien las diferencias políticas resultan profundas. El presidente de ERC insistió en que los contactos han servido para avanzar en temas concretos, mencionando como antecedente el acuerdo alcanzado en materia de condonación de parte de la deuda correspondiente al FLA, un mecanismo estatal dirigido a dar liquidez a las comunidades autónomas con dificultades financieras.

El medio Europa Press reportó que Junqueras ha sido interpelado en varias ocasiones acerca de la frecuencia y naturaleza de sus comunicaciones con representantes del Gobierno central, y ante el escepticismo sobre la posibilidad de encuentros reservados, reiteró que estos contactos son reales y habituales. “Siempre que me preguntan yo digo, sí hombre, nos reunimos con todo el mundo. Y a veces me miran con cara escéptica pensando que quizás no es verdad, pero sí, es verdad”, expresó el presidente de ERC según consignó Europa Press.

El diálogo sobre el modelo de financiación autonómica representa un punto central en la agenda política catalana, frente a la demanda de ERC de contar con mecanismos más flexibles y dotaciones presupuestarias ajustadas a lo que consideran las necesidades de la región. Este proceso de negociación ha presentado desafíos por la distancia entre las posturas de los gobiernos central y autonómico, pero las declaraciones recientes de Junqueras indican que persiste la voluntad de encontrar marcos de entendimiento en asuntos que afectan directamente la gestión de los recursos públicos y la viabilidad presupuestaria de Cataluña.

Junqueras defendió que las conversaciones abiertas con el Ejecutivo español forman parte del compromiso de su formación política para responder a los retos económicos del territorio. Según desglosó Europa Press en base a la entrevista, el presidente de ERC puso énfasis en la relevancia de mantener la puerta abierta al diálogo pese a las fricciones, al considerar que ese canal es indispensable para la resolución de los asuntos pendientes entre ambas administraciones.

La presencia de Junqueras en el escenario de la negociación política con el Gobierno estatal se mantiene en un contexto de tensión derivado de las demandas autónomas sobre autogobierno y el uso de fondos públicos. Europa Press contextualiza que tanto el acuerdo sobre la financiación como el alcanzado previamente sobre la condonación del FLA ejemplifican los ámbitos en los que, pese a las controversias, las partes implicadas logran avances parciales a través del diálogo.