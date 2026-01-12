El Gobierno ultima el borrador de la Estrategia de Seguridad Energética tras las "lecciones aprendidas" del apagón

El apagón eléctrico ocurrido el 28 de abril de 2025 provocó que el Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno de España reconociera que no existía información previa que sugiriera la inminencia de una interrupción semejante. De acuerdo con lo expuesto por Loreto Gutiérrez, responsable del área dentro del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, las consecuencias del evento han impulsado la elaboración de una nueva Estrategia de Seguridad Energética, cuyo borrador se encuentra en fase final de redacción, según informó el medio.

Tal como consignó el medio, la directora del Departamento de Seguridad Nacional afirmó ante la comisión de investigación del Senado que el primer texto de la estrategia será remitido tanto a las comunidades autónomas como a expertos independientes para recoger sugerencias y observaciones que permitan enriquecer y adecuar las medidas a las necesidades detectadas tras el apagón. Este proceso participativo busca responder a las lecciones identificadas durante la gestión de la crisis y supone un cambio sustancial respecto de la práctica habitual.

Gutiérrez explicó que el Ejecutivo pretende alcanzar el 15% de interconexión eléctrica recomendada en la normativa europea, lo que implicaría intensificar la conexión de redes entre las distintas regiones de España y con territorios fronterizos, como plantea la legislación de la Unión Europea. Esta iniciativa forma parte de un conjunto de acciones dirigidas a mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia energética y a cumplir con las directrices comunitarias en materia de cooperación e integración de sistemas energéticos.

Según detalló el medio, otro de los aspectos destacados por Gutiérrez ante el Senado es el refuerzo de los centros de crisis dependientes de los diferentes ministerios, dentro del Sistema de Seguridad Nacional. La responsable de Seguridad Nacional subrayó la importancia de dotarles de mecanismos que les confieran mayor independencia en caso de fallo del sistema eléctrico nacional. Esta autonomía permitiría gestionar incidentes complejos sin depender de partes del sistema que pudieran estar afectadas por cortes de suministro.

Entre los planes de actuación presentados por el Gobierno, la directora de Seguridad Nacional mencionó la urgencia de dotar a España de un sistema de comunicaciones más robusto que asegure la operatividad básica en caso de interrupciones masivas de electricidad. Este compromiso se une a la estandarización de los procedimientos y recursos de los centros de crisis, con el fin de responder de manera coordinada y eficaz a incidentes similares en el futuro.

El medio reportó que el Departamento de Seguridad Nacional activó, tras el apagón, distintos protocolos como el plan de riesgos eléctricos, el plan de protección civil y la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional. Estas acciones permitieron realizar un seguimiento de la situación y desplegar recursos destinados a restituir el suministro y minimizar el impacto sobre la población.

Según la información publicada, la última actualización de la Estrategia de Seguridad Energética sigue vigente desde 2015. La revisión actual se enmarca en el contexto de la Estrategia de Seguridad Nacional y busca ajustar la política pública a los cambios experimentados en el sector energético durante los últimos años. El informe de Seguridad Nacional de 2024 ya había advertido sobre riesgos vinculados a la transformación del sector hacia un modelo de generación de energías verdes, especialmente en lo relativo al incremento de vulnerabilidades asociadas a infraestructuras críticas.

Tal como destacó el medio, el informe de 2024 instó a fortalecer el conocimiento estratégico sobre el sector energético, dando prioridad a la protección de infraestructuras consideradas críticas frente a amenazas físicas, cibernéticas o híbridas. También apuntó a la necesidad de garantizar el suministro energético en condiciones de fiabilidad y eficiencia, para asegurar que la transición hacia energías renovables no implique un aumento del riesgo en la provisión de servicios básicos.

En conclusión, el Gobierno mantiene el objetivo de contar con un sistema energético capaz de resistir amenazas diversas y adaptarse a la evolución tecnológica y normativa exigida por la Unión Europea. El proceso de revisión iniciado tras el apagón contempla la participación activa de administraciones regionales y expertos independientes, y hace énfasis en la importancia de sistemas de comunicación sólidos, centros de crisis autónomos y la interconexión eléctrica recomendada, según destacó el medio. La nueva Estrategia de Seguridad Energética nace con la intención de responder a los desafíos detectados durante la reciente crisis y actualizar unas directrices que no se revisaban desde el año 2015.