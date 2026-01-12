Espana agencias

El Gobierno ultima el borrador de la Estrategia de Seguridad Energética tras las "lecciones aprendidas" del apagón

El Ejecutivo prepara una actualización de su política energética tras la crisis eléctrica de abril, buscando aportes de regiones y expertos para reforzar comunicaciones, centros de crisis y la interconexión recomendada por la Unión Europea, según autoridades

Guardar

El apagón eléctrico ocurrido el 28 de abril de 2025 provocó que el Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno de España reconociera que no existía información previa que sugiriera la inminencia de una interrupción semejante. De acuerdo con lo expuesto por Loreto Gutiérrez, responsable del área dentro del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, las consecuencias del evento han impulsado la elaboración de una nueva Estrategia de Seguridad Energética, cuyo borrador se encuentra en fase final de redacción, según informó el medio.

Tal como consignó el medio, la directora del Departamento de Seguridad Nacional afirmó ante la comisión de investigación del Senado que el primer texto de la estrategia será remitido tanto a las comunidades autónomas como a expertos independientes para recoger sugerencias y observaciones que permitan enriquecer y adecuar las medidas a las necesidades detectadas tras el apagón. Este proceso participativo busca responder a las lecciones identificadas durante la gestión de la crisis y supone un cambio sustancial respecto de la práctica habitual.

Gutiérrez explicó que el Ejecutivo pretende alcanzar el 15% de interconexión eléctrica recomendada en la normativa europea, lo que implicaría intensificar la conexión de redes entre las distintas regiones de España y con territorios fronterizos, como plantea la legislación de la Unión Europea. Esta iniciativa forma parte de un conjunto de acciones dirigidas a mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia energética y a cumplir con las directrices comunitarias en materia de cooperación e integración de sistemas energéticos.

Según detalló el medio, otro de los aspectos destacados por Gutiérrez ante el Senado es el refuerzo de los centros de crisis dependientes de los diferentes ministerios, dentro del Sistema de Seguridad Nacional. La responsable de Seguridad Nacional subrayó la importancia de dotarles de mecanismos que les confieran mayor independencia en caso de fallo del sistema eléctrico nacional. Esta autonomía permitiría gestionar incidentes complejos sin depender de partes del sistema que pudieran estar afectadas por cortes de suministro.

Entre los planes de actuación presentados por el Gobierno, la directora de Seguridad Nacional mencionó la urgencia de dotar a España de un sistema de comunicaciones más robusto que asegure la operatividad básica en caso de interrupciones masivas de electricidad. Este compromiso se une a la estandarización de los procedimientos y recursos de los centros de crisis, con el fin de responder de manera coordinada y eficaz a incidentes similares en el futuro.

El medio reportó que el Departamento de Seguridad Nacional activó, tras el apagón, distintos protocolos como el plan de riesgos eléctricos, el plan de protección civil y la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional. Estas acciones permitieron realizar un seguimiento de la situación y desplegar recursos destinados a restituir el suministro y minimizar el impacto sobre la población.

Según la información publicada, la última actualización de la Estrategia de Seguridad Energética sigue vigente desde 2015. La revisión actual se enmarca en el contexto de la Estrategia de Seguridad Nacional y busca ajustar la política pública a los cambios experimentados en el sector energético durante los últimos años. El informe de Seguridad Nacional de 2024 ya había advertido sobre riesgos vinculados a la transformación del sector hacia un modelo de generación de energías verdes, especialmente en lo relativo al incremento de vulnerabilidades asociadas a infraestructuras críticas.

Tal como destacó el medio, el informe de 2024 instó a fortalecer el conocimiento estratégico sobre el sector energético, dando prioridad a la protección de infraestructuras consideradas críticas frente a amenazas físicas, cibernéticas o híbridas. También apuntó a la necesidad de garantizar el suministro energético en condiciones de fiabilidad y eficiencia, para asegurar que la transición hacia energías renovables no implique un aumento del riesgo en la provisión de servicios básicos.

En conclusión, el Gobierno mantiene el objetivo de contar con un sistema energético capaz de resistir amenazas diversas y adaptarse a la evolución tecnológica y normativa exigida por la Unión Europea. El proceso de revisión iniciado tras el apagón contempla la participación activa de administraciones regionales y expertos independientes, y hace énfasis en la importancia de sistemas de comunicación sólidos, centros de crisis autónomos y la interconexión eléctrica recomendada, según destacó el medio. La nueva Estrategia de Seguridad Energética nace con la intención de responder a los desafíos detectados durante la reciente crisis y actualizar unas directrices que no se revisaban desde el año 2015.

Temas Relacionados

Estrategia de seguridad energéticaGobierno de EspañaLoreto GutiérrezDepartamento de Seguridad NacionalSenadoEspañaMoncloaSeguridad nacionalApagón eléctricoInterconexión eléctricaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

La defensa esgrime que el acusado del crimen machista de Nohales (Cuenca) era un adicto y que no actuó con con alevosía

El abogado del principal encausado sostiene ante el tribunal que su cliente sufría un grave trastorno por abuso de sustancias, argumenta alteración mental y solicita que los cargos se reconsideren como lesiones y homicidio imprudente

La defensa esgrime que el

El PSOE duda si el "desnortado" Feijóo llegará a 2027 como líder del PP frente a un Gobierno "brújula moral del mundo"

La portavoz Enma López cuestiona la permanencia de Feijóo al frente de la oposición hasta 2026, mientras destaca el reconocimiento internacional al Ejecutivo español y acusa al PP de mentir sobre la gestión de la dana en Valencia

El PSOE duda si el

La AN archiva la investigación sobre el apagón al no existir "un mínimo indicio" de sabotaje terrorista

Tras analizar informes técnicos elaborados por organismos especializados, el juez Calama descarta implicaciones penales en el corte eléctrico registrado el 28 de abril y concluye que el origen responde a causas operativas y no a actos ilícitos

La AN archiva la investigación

Pradas cree que Mazón se "entrometió" en la medida del confinamiento y Cuenca lo niega

Enfrentamiento judicial entre Salomé Pradas y José Manuel Cuenca, protagonistas en la gestión de la dana en Valencia, pone de relieve discrepancias sobre las decisiones tomadas ese día mientras familiares de víctimas exigen responsabilidades ante la jueza

Pradas cree que Mazón se

Morant, sobre el manifiesto de Jordi Sevilla: "No lo he leído, entre otras cosas porque no me interesa"

Diana Morant descarta valorar la carta de Jordi Sevilla, quien exige al PSOE una transformación interna y critica la estrategia de Pedro Sánchez, alegando que el documento no despierta su atención ni le resulta relevante para su labor política

Morant, sobre el manifiesto de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los Testigos de Jehová intentan

Los Testigos de Jehová intentan que se declare la muerte de una mujer que huyó de la organización religiosa para quedarse con su herencia, pero la Justicia los frena

Temor entre los vecinos de San Fernando de Henares por dos hermanos señalados por pornografía infantil a los que acusan de merodear por las calles: “Suben fotos de niños a las redes sociales”

Acciona hace limpia y ‘prescinde’ del directivo que fue denunciado por un trabajador de la compañía por amañar contratos con varios Ayuntamientos

La financiación autonómica abre otro frente a Pedro Sánchez: ahora tiene al enemigo en casa

Pedro Sánchez convierte la política exterior en su nuevo campo de batalla para reactivar a una izquierda desmovilizada por los escándalos del PSOE

ECONOMÍA

Nuevo Barrio Campamento: Madrid inicia

Nuevo Barrio Campamento: Madrid inicia la mayor promoción pública de vivienda en 40 años con pisos a 200.000 euros y alquileres a 500

David Jiménez, abogado: “Hay un tipo de testamento que la gente no sabe que tributa mucho”

Resultados del Super Once del 12 enero

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “La mejor forma de ganar más dinero trabajando existe. Se llama ‘job hopping’”

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

DEPORTES

El recuerdo de ‘Jimmy’ sigue

El recuerdo de ‘Jimmy’ sigue muy presente en las filas rojiblancas 10 años después de la tragedia y marca el partido de Copa del Rey entre el Atlético y el Deportivo

Xabi Alonso, el ‘gentleman’ del centro del campo y genio del banquillo que se quedó sin tiempo en el Real Madrid

Las reacciones de la prensa internacional ante la salida de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid

Las promesas incumplidas de Xabi Alonso en el Real Madrid: de encender a la afición a transmitir alegría sobre el campo

Kylian Mbappé rompe su silencio y defiende a Xabi Alonso después de su destitución: “Te recordaré como un entrenador que tenía las ideas claras”