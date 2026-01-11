Oihana Kortazar vuelve a reinar en la Transcandamia acompañada de Javier Domínguez

León, 11 ene (EFE).- La corredora vasca Oihana Kortazar sumó su séptima victoria, en otras tantas participaciones, en la decimocuarta edición de la carrera de montaña "Transcandamia" que se disputó en el paraje natural cercano a la capital leonesa con la participación de más de 800 corredores en las diferentes pruebas.

Kortazar, una de las mejores especialistas nacionales e internaciones en estas carreras, que llegó a ser campeona mundial del kilómetro vertical y de la modalidad Skyrunning, ocupó la séptima plaza en la general de la prueba de 23 kilómetros con un tiempo de 2h23.28, Claudia Fernández fue segunda con 2h51:49, cerrando el podio Estelita Santín con 2h53:52.

En la categoría masculina, el leonés Javier Domínguez Bolaños se llevó el triunfo con un registro de 2h05:32, con Pablo López en segundo lugar a casi cuatro minutos del ganador (2h09:29), sieno tercero Miguel Vara con 2h15:41.

En la carrera más reducida de 15 kilómetros, también con un trazado novedoso como en cada edición y un desnivel igualmente de 2000 metros positivos, se impuso Itamar Sutil (1h26:21) con Oscar Díez segundo (1h:26:38) y Alberto Solís en el tercer escalón (1h28:42).

En féminas, María Frey, decimoctava en la general conjunta, fue la mejor con (1h42:28), por delante de Jessica Losada (1h52:25) y Rosa María Piriz con un tiempo de 1h55:03. EFE

