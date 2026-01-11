Heridos seis agentes de los Mossos en la protesta del sábado contra Núcleo Nacional

Barcelona, 11 ene (EFE).- Seis agentes de los Mossos d'Esquadra resultaron heridos ayer sábado en la protesta convocada por colectivos antifascistas y de la izquierda independentista contra la presentación de la delegación en Barcelona de la formación de extrema derecha Núcleo Nacional, que tuvo lugar en un polígono industrial de Sentmenat (Barcelona).

Este es el último balance de los incidentes, en los que hubo enfrentamientos entre parte de los manifestantes y agentes de los Mossos, que respondieron con cargas policiales.

Fuentes de los Mossos, que organizaron un amplio dispositivo para evitar el contacto entre los partidarios de Núcleo Nacional y esos grupos de manifestantes antagónicos, han asegurado a EFE que los agentes heridos presentan policontusiones y uno de ellos, un dedo roto.

La convocatoria de esta formación de extrema derecha llevó a unas 400 personas, convocadas por colectivos como Arran o el Sindicat d'Estudiants del Països Catalans, entre otros, a protestar en el exterior donde se celebró el acto político.

Un grupo de estos jóvenes concentrados en el exterior lanzó piedras y palos y desplazó contenedores de ese polígono contra los agentes de los Mossos d'Esquadra que participaban en el operativo y, a partir de ahí, se produjeron cargas policiales e incidentes.

Por el momento, los Mossos no han practicado detenciones entre los manifestantes y tampoco constan diligencias relacionadas con discursos de odio, xenofobia o racistas proferidos durante el acto político. EFE

