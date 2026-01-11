El BNG tacha de "refrito" la propuesta de financiación autonómica y critica a Rueda por su actitud "sumisa a Madrid"

En la estimación de Ana Pontón, Galicia solamente percibiría el 2,8% del aumento global de 21.000 millones de euros que contempla el actual esquema de financiación autonómica diseñado por el Gobierno central. Según detalló el medio Europa Press, esta cifra se sitúa por debajo de las asignadas a otras regiones como Andalucía, Cataluña y Valencia, cuestión que la portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego (BNG) describe como una muestra de discriminación hacia la comunidad gallega. Ante estos datos, Pontón defendió un modelo alternativo que permita a Galicia gestionar y recaudar la totalidad de sus recursos, posicionándose en contra del modelo impulsado desde Madrid y en favor de una mayor autonomía financiera.

El anuncio lo realizó durante su intervención en el acto 'Homenaxe Nacional a Castelao', celebrado en Rianxo (A Coruña), donde la líder del BNG analizó los términos de la nueva propuesta de financiación autonómica. Según publicó Europa Press, Pontón calificó el documento presentado por el Ejecutivo como un “refrito” y cuestionó la actitud del presidente autonómico Alfonso Rueda, a quien acusó de mantener una postura “sumisa a la dirección madrileña” y de seguir un discurso que, a su juicio, no defiende los intereses de Galicia frente al centralismo estatal.

Pontón argumentó, según recogió Europa Press, que la propuesta del Gobierno limitaría la capacidad de Galicia para decidir sobre sus propios recursos y agravaría la desigualdad en la distribución de fondos públicos. Criticó que el modelo estatal implicaría que el Estado “hace caja” con el dinero de Galicia, restringiendo así la autogestión financiera gallega. “La propuesta del BNG es clara: darle a Galicia la llave de su dinero”, sostuvo la portavoz, quien reiteró la necesidad de establecer un sistema de concierto económico para que la comunidad recaude y administre el 100% de sus recursos, siguiendo el ejemplo de otros territorios con amplias competencias fiscales.

Durante su discurso, la portavoz nacionalista hizo referencia a figuras históricas del galleguismo como Bóveda y Castelao, a quienes identificó como referentes en la reivindicación de una Galicia “soberana también en lo financiero”. Pontón contrastó esta visión con lo que describió, según Europa Press, como el “discurso acomplejado y falso de un país pobre y dependiente” atribuido a Alfonso Rueda y al Partido Popular autonómico. Subrayó la necesidad de un modelo basado en la confianza en el potencial de Galicia y defendió la dignidad de la comunidad para decidir sobre sus recursos frente a un marco fiscal centralizado.

El acto celebrado en Rianxo fue además ocasión para que Pontón respondiera a posicionamientos recientes del Partido Popular de Galicia en relación a Castelao. Según consignó Europa Press, la líder del BNG se pronunció contra los intentos de presentar la figura del escritor y político gallego como ajena a la dimensión política y nacionalista. “Castelao siempre es un faro, un compás, una fuente permanente de inspiración”, declaró Pontón, instando a rechazar interpretaciones que despojen a Castelao de su carácter ideológico y reivindicativo. En el pasado mes de diciembre, el PP gallego había reivindicado la obra y figura de Castelao como “patrimonio de todos los gallegos”, posición que la portavoz nacionalista cuestionó por considerar que intenta despolitizar su legado.

Según publicó Europa Press, Pontón cerró su intervención señalando que ni el centralismo ni los intentos de reinterpretar la historia lograrán ocultar el papel de Castelao como referente del nacionalismo gallego. Además, reafirmó el compromiso del BNG con la defensa de una mayor autonomía financiera para Galicia como vía para corregir lo que percibe como un trato desigual en el reparto de recursos públicos y garantizar, según sus palabras, el futuro de la comunidad desde la autogestión y la soberanía.