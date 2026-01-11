Bernabé dice que irá "encantada" a explicar en el Senado qué hizo en la dana y "no hicieron los responsables"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha afirmado que irá "encantada" a explicar al Senado "todo" lo que hizo en la dana del 29 de octubre de 2024 y "sobre todo lo que no hicieron los responsables de la emergencia" y a "explicar también al PP de quiénes eran las competencias, que parece que no lo saben".

Bernabé se ha referido así, en declaraciones a los medios, a su citación el próximo 27 de enero en la comisión del Senado sobre la dana en la que ha recalcado que explicará "todo" lo que hizo "mucho antes" de este 29 de octubre, que no hizo nadie del Partido Popular, que además eran los máximos responsables de la emergencia".

Así, ha avanzado que trasladará cómo anuló su agenda y convocó a las 9 de la mañana a todas las agencias para que estuviesen "preparadas y a disposición" de que les llamara la Generalitat para "cualquier situación que necesitaran, para ponernos a su disposición y para tener a todos los efectivos preparados y organizados".

"Les explicaré también --ha añadido-- que tuve que llamar yo a la máxima responsable de la Emergencia porque nadie me llamaba mientras ya sabíamos que había grandes problemas en municipios de la Ribera Baixa".

Del mismo modo, ha señalado que les detallará "cuáles son las competencias que parecen desconocer porque el PP, con su mayoría en el Senado, no ha llamado a la comisión a ningún responsable de verdad de la emergencia de la Comunitat Valenciana porque no ha llamado a nadie de la Generalitat". Por lo tanto, ha recalcado, "les tendré que explicar yo al PP lo que ellos parece que no saben, de quiénes son las competencias y las responsabilidades".