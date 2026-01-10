El Deportivo Alavés desactiva al Villarreal en la primera parte (0-0)

Vila-real (Castellón), 10 ene (EFE).- Villarreal y Deportivo Alavés empatan al descanso (0-0) en el estadio de La Cerámica en un encuentro en el que el conjunto vitoriano ha bloqueado el juego ofensivo de su rival, que no se ha sentido cómodo y apenas ha generado ocasiones de peligro.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet ha ejercido una intensa presión en el centro del campo que ha dejado sin ideas a un impreciso Villarreal y ha protagonizado las llegadas más peligrosas, principalmente por medio de Carlos Vicente, aunque sin remate final. EFE

