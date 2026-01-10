Espana agencias

3-2. Pegada imparable y clasificación de Marmoush, Salah y Egipto

Redacción deportes, 10 ene (EFE).- Egipto completó el cuadro de las semifinales, enfrentado por un puesto en la final a Senegal, tras una exhibición de pegada con la que desesperó a Costa de Marfil, a la que sobrepasó golpe a golpe, concreto y certero casi en cada ocasión, desde el 1-0 de Omar Marmoush hasta el tercer gol de Mohamed Salah (3-2).

Sufrió al final, pero antes no necesitó ni la posesión ni el control, sino una destreza inigualable en el fútbol, tan afinado como estuvo en efectividad sobre la portería contraria, tan concluyente que, cada vez que su adversario se sintió cerca del empate, lo frustró con un nuevo gol. Cierto que la defensa de Costa de Marfil no fue tan contundente como debe. Una combinación fatídica que la eliminó, pese a su ofensiva todo el choque.

Todo empezó a los tres minutos y dos segundos, con el pase de Ashour (asistente en dos de los tres goles) y el remate con la derecha de Marmoush. Nada habría sido posible sin el lapsus de Kossounou. Su lapsus, el segundo que perdió de vista al balón y al rival en la carrera, fue decisivo. Se le adelantó el delantero del Manchester City, que atinó en el gol.

El segundo golpe se originó a balón parado. Entre el dominio de Costa de Marfil, propietario del balón al 70 por ciento durante el primer tiempo, surgió el cabezazo imponente, poderoso, de Rami Rabia. No sólo fue potente en el salto, sino que además demostró suma calidad en el remate al otro poste, cruzado, imposible para el portero.

Ni siquiera el 2-1 en el minuto 39 lo alteró. La falta lateral de Yan Diomande, casi desde la esquina, tomó el efecto, la velocidad y la dirección perfecta para promover el caos en el área de Egipto. El toque de Kossounou en el primer palo añadió más dificultad a la defensa, hasta el punto de que Fatouh no pudo esquivar el inevitable gol en propia puerta.

Pero, como ocurrió antes, la pegada marcó de nuevo la diferencia en el inicio del segundo tiempo. El pase de Ashour fue una delicia, con el exterior, desde la banda derecha del ataque para la llegada por la izquierda de Mohamed Salah, que agrandó de nuevo la diferencia, reducida otra vez a balón parado por Costa de Marfil: el 3-2 de Doue. Y ahí sufrió Egipto, resistente hasta que aseguró el triunfo. En semifinales espera Senegal.

Ficha técnica:

3 – Egipto: El-Shenawy; Hany, Ibrahim, Rabia, Aboul-Fatouh; Attia, Abdelmaguid, Fathi:; Ashour (Trezeguet, m. 78); Salah y Marmoush (Mohamed, m. 92).

2 – Costa de Marfil: Fofana; Doue, Kossounou, Ndicka, Konan; Inao Oulai, Ibrahim Sangaré, Kessie (Krasso, m. 70); Amad Diallo, Guessand (Bayo, m. 80), Diomande.

Goles: 1-0, m. 4: Marmoush. 2-0, m. 32: Rabia. 2-1, m. 39: Fatouh, en propia puerta. 3-1, m. 52: Salah. 3-2, m. 72: Doue.

Árbitro: Mustapha Ghorbal. Amonestó con tarjeta amarilla al egipcio El-Shenawy (m. 93).

Incidencias: partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones, disputado en el Gran Estadio de Agadir ante unos 45.000 espectadores. EFE

