Walter Tavares: "Hacer un récord en el Real Madrid no es hacerlo en cualquier sitio"

Madrid, 9 ene (EFE).- Walter Tavares, pívot caboverdiano del Real Madrid, expresó su alegría al convertirse en el máximo reboteador histórico de la Euroliga, con 2.016 en 297 partidos, subrayó que es algo que recordará "para siempre" e incidió en la dificultad de conseguirlo exclusivamente en el club blanco, ya que "hacer un récord en el Real Madrid no es hacerlo en cualquier sitio".

"Significa muchísimo, no me lo creo. Vine aquí hace sólo nueve años y no esperaba que iba a llegar ahí tan pronto", señaló este viernes el pívot a los medios de comunicación del club.

Con los 11 rebotes que capturó en la victoria del Madrid ante Maccabi en la Euroliga (98-86), superó el récord anterior, que tenía establecido el lituano Paulius Jankunas en 2.010 en 392 partidos con Zalgiris y Khimki.

En la clasificación histórica destaca la presencia del histórico madridista Felipe Reyes, que ocupa el quinto lugar, con 1.799 rebotes, y al que también se refirió Tavares: "Superar a Felipe [Reyes], que lleva aquí muchísimos años... Para mí es el mejor que he visto cogiendo rebotes, y Jankunas también. Muy feliz por conseguir eso y hay que seguir así hasta que termine mi carrera".

El caboverdiano, líder también en la tabla histórica de tapones en Euroliga, es el único de los cinco máximos reboteadores que ha completado el récord jugando en un solo equipo. "Dejar una huella en un equipo tan grande como el Real Madrid significa mucho para el futuro y para mí, para contar a mis hijos, para mí es algo muy importante. Por eso firmé aquí tantos años. Hacer un récord en el Real Madrid no es hacerlo en cualquier sitio. Es algo que quedará conmigo para siempre", destacó.

Tavares también aprovechó para hacer referencia a la situación de su equipo en la Euroliga, en la que marcha sexto clasificado con un balance de 13-8: "Tenemos que intentar sumar todas las victorias posibles, más en casa, para poder estar ahí arriba, y luego dar un paso fuera, que como siempre es mucho más importante. Vamos muy empatados todos los equipos en la Euroliga. Cuanto más podamos seguir con victorias seguidas, mucho mejor para nosotros". EFE

