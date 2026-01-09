TSMC eleva un 31 % sus ingresos en 2025 y logra un nuevo récord gracias al auge de la IA

Taipéi, 9 ene (EFECOM).- Los ingresos de TSMC, el mayor fabricante de chips del mundo crecieron un 31,6 por ciento en 2025, hasta los 3,81 billones de dólares taiwaneses (120.275 millones de dólares, 103.226 millones de euros), lo que supone un nuevo récord anual motivado por el auge de las aplicaciones y dispositivos de inteligencia artificial (IA).

En un comunicado, la tecnológica señaló este viernes que las cifras reportadas evidencian el interés de las principales compañías tecnológicas por ampliar su inventario de chips avanzados, claves en el desarrollo de productos de IA, que requieren de semiconductores muy pequeños, eficientes y densos para poder funcionar.

Entre octubre y diciembre, las ventas de TSMC totalizaron 1,04 billones de dólares taiwaneses (33.029 millones de dólares, 28.348 millones de euros), un incremento interanual del 20,45 % y un nuevo récord para cualquier trimestre del año.

TSMC, con sede en la ciudad taiwanesa de Hsinchu (norte), difundirá sus resultados financieros correspondientes al último trimestre del año pasado el próximo 15 de enero.

Fabricante de los chips empleados en los productos más punteros de Apple, Nvidia y AMD, y con un rol central en la cadena de suministro de productos tecnológicos, TSMC se ha visto fuertemente beneficiada en el último año por la expansión de las aplicaciones y dispositivos de IA.

A cierre del primer semestre del año pasado, TSMC acumulaba el 70,2 % de la cuota global del mercado de fundición de chips, muy por delante de las dos compañías que completan el 'top 3', la surcoreana Samsung (7,3 %) y la china SMIC (6 %), según la consultora TrendForce. EFECOM