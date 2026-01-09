Sumar y Podemos acusan a Feijóo de mentir por decir ahora a la jueza que Mazón no le informó en tiempo real de la dana

Sumar y Podemos han acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de mentir al manifestar este viernes, ante la jueza que investiga la gestión de la dana, que el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón no le informó en "tiempo real" de la evolución del temporal como manifestó en su día por "error".

Así lo han indicado ambas formaciones tras conocer los primeros detalles de la declaración de Feijóo como testigo, por videoconferencia y desde el Congreso, ante la magistrada que accedió a la petición de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce la acusación particular en el procedimiento.

Preguntado por si Mazón le estuvo informando en "tiempo real" desde el mismo 29 de octubre (el día del temporal) tal y como manifestó inicialmente, el líder del PP ha comentado que él acudió el jueves al Cecopi y realizó unas manifestaciones a los medios de comunicación.

Según fuentes jurídicas, Feijóo ha aclarado que hay un "error" cuando dijo que el día de la dana estuvo informando en "tiempo real" por Mazón porque no se refería al lunes, sino al martes y al miércoles --días posteriores--. Ha señalado que el día de la riada no recibió ninguna información de Mazón. Ni la recibió ni la pidió porque todos los responsables del Gobierno central no hicieron ninguna valoración al respecto en el Congreso que le permitiera a él alertarse de lo que estaba pasando.

Al respecto, el coportavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha afirmado en la red social 'X' que Feijóo mintió cuando dijo que Mazón le informó en tiempo real y ha espetado que el PP es "corrupción, mentiras y muerte".

La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha lanzado que Feijóo y el PP "no tienen vergüenza" y que no hay "nada más que anadir" tras la declaración del líder de los populares.