Espana agencias

Sumar y Podemos acusan a Feijóo de mentir por decir ahora a la jueza que Mazón no le informó en tiempo real de la dana

Guardar

Sumar y Podemos han acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de mentir al manifestar este viernes, ante la jueza que investiga la gestión de la dana, que el expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón no le informó en "tiempo real" de la evolución del temporal como manifestó en su día por "error".

Así lo han indicado ambas formaciones tras conocer los primeros detalles de la declaración de Feijóo como testigo, por videoconferencia y desde el Congreso, ante la magistrada que accedió a la petición de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce la acusación particular en el procedimiento.

Preguntado por si Mazón le estuvo informando en "tiempo real" desde el mismo 29 de octubre (el día del temporal) tal y como manifestó inicialmente, el líder del PP ha comentado que él acudió el jueves al Cecopi y realizó unas manifestaciones a los medios de comunicación.

Según fuentes jurídicas, Feijóo ha aclarado que hay un "error" cuando dijo que el día de la dana estuvo informando en "tiempo real" por Mazón porque no se refería al lunes, sino al martes y al miércoles --días posteriores--. Ha señalado que el día de la riada no recibió ninguna información de Mazón. Ni la recibió ni la pidió porque todos los responsables del Gobierno central no hicieron ninguna valoración al respecto en el Congreso que le permitiera a él alertarse de lo que estaba pasando.

Al respecto, el coportavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha afirmado en la red social 'X' que Feijóo mintió cuando dijo que Mazón le informó en tiempo real y ha espetado que el PP es "corrupción, mentiras y muerte".

La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha lanzado que Feijóo y el PP "no tienen vergüenza" y que no hay "nada más que anadir" tras la declaración del líder de los populares.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Xavier García Albiol, Premio Corazón de Piedra de los Servicios Sociales

Infobae

La inserción laboral de menores migrantes y jóvenes extutelados crece un 35 % desde 2021

Infobae

Una jueza cita a declarar a Cerdán, acusado de mentir en la Comisión Koldo en el Senado

Infobae

La nueva financiación autonómica dará a las comunidades casi 21.000 millones más en 2027

Infobae

Detenido por amenazar de muerte a su expareja tras forzar la puerta de su casa en Málaga

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo asegura ante la jueza

Feijóo asegura ante la jueza de la Dana que fue un “error” decir que recibía información “en tiempo real”

La Guardia Civil detiene a 63 personas en la rave de Albacete: disturbios, organización del evento ilegal y delitos contra la salud pública

¿La gasolina caduca? Esto es lo que dicen los expertos

Juan José Ebenezer, mecánico: “El error más común con la grasa es creer que cuanto más pones mejor lubrica”

El negocio de la tele en el mayor hospital de Madrid: instalar 540 smart TV nuevas a cambio de ingresar 950.000 euros de los pacientes

ECONOMÍA

El Gobierno presenta su modelo

El Gobierno presenta su modelo de financiación autonómica con un aumento de 21.000 millones de euros: las comunidades recibirán más dinero de IRPF e IVA

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Las prestaciones de ingreso mínimo vital alcanzan a 400.000 personas más en España en 2025, un 19% más

Precio del oro en España hoy viernes 9 de enero: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Mbappé regresa a la convocatoria

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”