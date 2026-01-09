Los parqués del Sudeste Asiático se recuperan al cierre de la semana

Las ganancias registradas al cierre semanal en los mercados del Sudeste Asiático se reflejaron en varios de los principales índices bursátiles, tras haber registrado ligeros retrocesos en la jornada previa. De acuerdo con la información difundida por EFECOM, plazas como Indonesia, Singapur, Malasia, Vietnam, Tailandia y Filipinas concluyeron la semana con resultados en terreno positivo, impulsadas por los movimientos en los respectivos indicadores financieros.

Según datos consignados por EFECOM, el índice JCI de la Bolsa de Indonesia logró un crecimiento de 0,13 %, equivalente a 11,28 puntos, y cerró en 8.936,75 unidades. Por su parte, en Singapur, el índice STI aumentó 0,12 %, sumando 5,59 puntos que situaron el indicador en 4.744,66 puntos al final de la sesión bursátil. EFECOM reportó que el KLCI de Malasia experimentó una subida más pronunciada de 1,02 %, o 16,97 puntos, asegurando un cierre en 1.686,54 enteros.

En Vietnam, el índice de la ciudad de Ho Chi Minh, el VN, mostró un avance de 0,67 %, con una ganancia de 12,34 puntos, lo que le permitió alcanzar los 1.867,90 puntos al cierre semanal. En el caso de Tailandia, el SET aumentó 0,04 %, con 0,49 puntos de incremento, alcanzando 1.254,09 puntos en la jornada de cierre, tal como detalló EFECOM. En Filipinas, el indicador PSEi continuó en números positivos, ganando 0,43 % (27,47 puntos), y culminó la semana en 6.348,14 unidades.

Los mercados de la región sudesteasiática mostraron este repunte después de una ligera caída sufrida en la jornada anterior, según reportó EFECOM. La recuperación fue generalizada y permitió a estas bolsas cerrar la primera semana tras la leve corrección, en medio de un contexto internacional donde las plazas financieras buscan consolidar estabilidad y atraer inversiones.

La volatilidad previa se atribuyó, de acuerdo con EFECOM, a factores propios del entorno regional y ciertas tendencias globales que influyen en los mercados emergentes. Sin embargo, la rápida respuesta de los inversores y el comportamiento favorable de importantes sectores permitieron revertir la tendencia y captar el interés de actores financieros dentro y fuera de cada país.

El análisis detallado de los resultados refleja que Malasia registró el mayor porcentaje de avance entre las bolsas mencionadas, mientras que Tailandia y Singapur presentaron incrementos más moderados. Indonesia y Vietnam destacaron por sus cierres en zona de máximos recientes, aprovechando las oportunidades generadas tras el retroceso puntual de la víspera.

EFECOM indicó que estas cifras colocan a las bolsas del Sudeste Asiático en una posición favorable para afrontar próximas sesiones, sumando optimismo entre los operadores bursátiles y reforzando el atractivo regional en el panorama de mercados internacionales.