Los cinco españoles liberados por Venezuela se encuentran ya en España

El aeropuerto de Barajas se convirtió este viernes en el escenario de un reencuentro esperado. Los cinco españoles que habían sido excarcelados recientemente en Venezuela llegaron a Madrid sin contacto directo con la prensa y después de semanas de cautiverio, según consignó el medio El País. Tal como reportó el diario, al aterrizar, los liberados evitaron la puerta habitual utilizada por los pasajeros y no realizaron declaraciones públicas tras su llegada. Detrás de este operativo, las autoridades españolas decidieron mantener el máximo nivel de discreción sobre los detalles del desplazamiento por motivos de seguridad y privacidad, aunque confirmaron que los nacionales pudieron reunirse finalmente con sus familiares y allegados.

De acuerdo con la información difundida por El País, el propio ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, confirmó su presencia en el seguimiento del proceso y celebró la noticia a través de un mensaje en la red social X. En esa comunicación, Albares manifestó que ya había conversado por teléfono con los cinco tras su liberación y expresó su esperanza de poder verlos próximamente, así como su deseo de que logren recuperar cuanto antes la normalidad en sus vidas. El ministro reiteró además que los cinco nacionales liberados pudieron reencontrarse “por fin, con sus familias y amigos”.

El operativo para su llegada involucró medidas excepcionales de privacidad. Según detalló El País, los cinco españoles evitaban la exposición pública y su aterrizaje generó la concentración de un número considerable de medios de comunicación en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Periodistas de distintos medios aguardaban la posibilidad de recabar testimonios sobre su liberación y sus vivencias durante el período de reclusión en Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, los recién llegados no utilizaron la puerta designada para los pasajeros habituales y no se han producido declaraciones hasta el momento.

La única información oficial adicional sobre el recibimiento detalla que Susana Sumelzo, secretaria de Estado para Iberoamérica, acudió personalmente al aeropuerto para recibir a los ciudadanos liberados. El Ministerio de Asuntos Exteriores evitó ofrecer información adicional sobre el trayecto o las condiciones del retorno, limitándose a confirmar la llegada y el acompañamiento institucional en el aeropuerto, según recogió El País.

El grupo de liberados comprende personas de diferente perfil, destacando el caso de la hispano-venezolana Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos y presidenta de la organización Control Ciudadano. San Miguel fue detenida en febrero de 2024 cuando intentaba abandonar Venezuela. Además, entre los liberados se encuentran los ciudadanos vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, quienes permanecían detenidos desde septiembre de 2024 presuntamente en relación con un supuesto complot contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. El listado lo completa el marino canario Miguel Moreno Dapena, arrestado en junio de 2024 durante actividades de exploración de naufragios en aguas venezolanas, y Ernesto Gorbe Cardona, cuya detención ocurrió en diciembre de 2024, según relató El País.

La liberación se produjo bajo la administración de las nuevas autoridades en Venezuela, encabezadas en este procedimiento por Delcy Rodríguez. Tal como consignó El País, la cifra de ciudadanos españoles afectados por detenciones en Venezuela alcanzaba aproximadamente una veintena, la mayoría de los cuales tenía doble nacionalidad. No obstante, hasta el momento solo se ha confirmado la liberación de estos cinco nacionales.

El seguimiento del caso por parte de la diplomacia española implicó contactos telefónicos directos entre el ministro Albares y los excarcelados, además de la coordinación de la llegada a España junto a las familias. El medio El País subrayó que la postura oficial de las autoridades ha sido limitar al máximo la exposición mediática y los detalles sobre el itinerario de retorno por razones de protección y respeto a la privacidad de los afectados y sus allegados.

Los cinco liberados eligieron resguardarse del interés mediático durante su regreso y priorizar el reencuentro con sus seres queridos tras el tiempo que pasaron privados de libertad en Venezuela. Mientras tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores mantiene su gestión centrada en facilitar la normalidad de quienes recuperaron su libertad y en asegurar su bienestar, reportó El País.