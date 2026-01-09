Llegan a Madrid los cinco presos españoles liberados en Venezuela

Madrid, 9 ene (EFE).- Los cinco presos españoles liberados en Venezuela han llegado este viernes al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en un vuelo procedente de Bogotá (Colombia).

José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel han llegado ya a la terminal 4, ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en un mensaje en la red social X.

"Hoy es un día feliz. Ya están en España los 5 compatriotas liberados ayer en Venezuela. Han podido reencontrarse, por fin, con sus familias y amigos. Espero poder verles pronto y les deseo que recobren la normalidad de sus vidas con rapidez", ha destacado Albares.

Tras la captura el pasado sábado del mandatario venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el nuevo gobierno de Delcy Rodríguez ha autorizado la puesta en libertad de un "importante número de personas", entre venezolanos y extranjeros, como un "gesto unilateral" para "consolidar la paz y la convivencia pacífica" del país, entre ellos estos cinco españoles. EFE

