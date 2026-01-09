Laura Delgado: "El impacto del Mundial fue bueno, porque logramos visibilidad y respeto"

La finalización de la carrera internacional de Laura Delgado coincidió con una etapa significativa tanto para el rugby femenino español como para su propia trayectoria deportiva. La jugadora andaluza, al cerrar su ciclo en la selección nacional tras haber disputado cincuenta partidos con las ‘Leonas’, remarcó el valor que tuvo la última Copa del Mundo celebrada en Inglaterra y cómo ese evento representó un impulso para el rugby femenino de España. Según informó la Agencia EFE, Delgado aseguró que este torneo sirvió para que el equipo nacional obtuviera una mayor visibilidad y ganara respeto a nivel internacional, reflejando un momento de reivindicación para un deporte que busca consolidarse tanto dentro como fuera del país.

La excapitana, que durante años desempeñó roles fundamentales en la élite del rugby europeo, hizo hincapié en que, si bien los resultados deportivos en el Mundial no cumplieron las expectativas del plantel, la experiencia otorgó al grupo un reconocimiento trascendental. En declaraciones recogidas por EFE durante un curso de formación impartido en el club Jaén Rugby, la jugadora declaró: “El impacto fue muy bueno. A nivel de resultados no fue el Mundial que queríamos, pero conseguimos algo muy importante: visibilidad y respeto internacional”.

Delgado expuso que la participación de la selección femenina en el principal torneo internacional permitió posicionar a España en un escenario global, dando muestra del progreso experimentado por el equipo durante los últimos años. Para la exjugadora, competir frente a las mejores selecciones brindó la oportunidad de exhibir la evolución del rugby femenino y contribuir a que el deporte ganara peso ante la comunidad internacional. EFE detalló que el torneo también significó el cierre de una etapa caracterizada por la dedicación y el esfuerzo sostenido de Delgado, cuya trayectoria profesional incluyó experiencias en ligas de Inglaterra y Francia.

Durante el encuentro formativo en Jaén, la deportista señaló que haber jugado en distintos contextos europeos fue determinante para ampliar su visión del juego: “He tenido la suerte de jugar en contextos muy diferentes y eso te da herramientas para competir mejor y ayudar al equipo”, enfatizó, según consignó EFE. Además de su paso por el extranjero, la jugadora subrayó el aporte que supone compartir ese aprendizaje con el colectivo, fortaleciendo al grupo en escenarios competitivos cada vez más exigentes.

En el presente, con su ciclo en la selección finalizado, Delgado manifestó a EFE que mantiene intacto su vínculo emocional con el equipo nacional. “Una vez que eres leona, eres leona para siempre. Dejas de jugar, pero no de sentirte parte del equipo”, expresó en el marco de sus nuevas funciones como formadora y transmisora de conocimientos para las nuevas generaciones de jugadoras. El medio detalló que la exinternacional española sostiene la convicción de que el crecimiento sostenible del rugby femenino depende de reforzar las categorías de base, por lo que considera prioritaria la labor educativa.

EFE informó que, en su visita al club Jaén Rugby, Delgado impartió un taller dirigido tanto a las jugadoras jóvenes de la cantera como al equipo femenino del club, con el objetivo de compartir lo aprendido durante su carrera. Delgado expresó que retornar al deporte desde una faceta formativa constituye una forma de devolver a la disciplina todo lo aprendido y acelerar el desarrollo del rugby femenino en el ámbito local y nacional.

Al referirse a la realidad del rugby en Andalucía, la jerezana manifestó a EFE su satisfacción por la presencia creciente de jugadoras andaluzas en la selección. “El camino es largo, pero el crecimiento es real”, puntualizó la deportista, quien reafirmó su apuesta por impulsar este deporte desde fuera del campo de juego. Delgado mantuvo que acompañar a las nuevas promesas y guiar su desarrollo representa una continuidad natural de su compromiso con el rugby femenino, asegurando así la proyección del deporte entre las futuras generaciones.