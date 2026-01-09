Las bolsas europeas abren con leves alzas pendientes de empleo americano y de Venezuela

Madrid, 9 ene (EFECOM).- Las bolsas europeas han abierto la sesión de este viernes con moderadas subidas, en una sesión en la que la atención se centra en el dato de empleo de EE.UU. y en la reunión de este país con las grandes petroleras mundiales para evaluar el futuro del crudo en Venezuela.

En la apertura del mercado, con el euro cayendo el 0,12 % y cambiándose a 1,164 dólares, la bolsa que más sube es la de París, el 0,66 %, seguida de Madrid, con el 0,28 %; Londres, con el 0,25 %; Milán, con el 0,11 %, y Fráncfort, con el 0,03 %, y el Euro Stoxx50, en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también sube el 0,59 %.

En Asia, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, repuntó un 1,61 % este viernes gracias a los buenos resultados financieros de Fast Retailing, la matriz de Uniqlo, que se disparó un 10,67 %, mientras el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái ganó un 0,92 % y el parqué de Shenzhen se anotó el 1,15 %.

Este viernes se ha conocido que la inflación en China se siguió acelerando en diciembre hasta el 0,8 %, su máximo en casi tres años, finalizando así el ejercicio 2025 en los mismos niveles con el que cerró el anterior.

Por su parte, Wall Street cerró ayer con un comportamiento mixto, con subida del 0,55 % para el Dow Jones de Industriales y del 0,01 % para el S&P 500, y una caída del 0,44 % para el Nasdaq, mientras que los futuros avanzan ligeras caídas del 0,06 %, del 0,03 % y del 0,02 %, respectivamente.

EE.UU. se muestra expectante ante su dato de empleo que será relevante junto al IPC de diciembre que se publicará el próximo martes, para la decisión que tomará la Reserva Federal (Fed) de EE.UU, en su próxima reunión del 28 de enero.

Asimismo, hoy podría pronunciarse el Tribunal Supremo sobre la legalidad de los aranceles recíprocos que Trump aprobó en abril de 2025 en base a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

En esta sesión, el mercado también se encuentra atento a la reunión entre EE.UU. y las mayores petroleras del mundo para analizar oportunidades de inversión en Venezuela y sus preocupaciones ante los riesgos financieros, legales o políticos en este país, tras la detención el pasado sábado del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por orden del presidente de EE.UU., Donald Trump.

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, sube un 0,81 %, y el precio del barril se sitúa en 62,49 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., escala el 0,78 %, hasta los 58,21 dólares.

Otras materias primas, como el oro, mantiene la caída de ayer, del 0,16 %, con el precio de la onza en 4.470,5 dólares,, mientras que la plata se recupera y sube el 0,82 %, hasta 77,62 dólares la onza.

La rentabilidad del bono alemán a diez años registra una moderada caída hasta el 2,825 %, y la del español cae hasta el 3,249 %, con la prima de riesgo situado por debajo de los 40 puntos básicos.

El bitcóin cae un 0,77 %, y se encuentra en 90.496,1 dólares. EFECOM

