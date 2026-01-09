La Xunta critica que el Gobierno negocie con Esquerra un modelo de financiación "con recursos de todas las comunidades"

Miguel Corgos, titular de Hacienda del gobierno gallego, señaló que la propuesta presentada por el Ejecutivo central sobre el nuevo sistema de financiación autonómica surge tras negociaciones que, según sus palabras, afectan a los recursos de todas las comunidades autónomas, aunque solo una parte de ellas haya formado parte de las conversaciones iniciales. Estas declaraciones aluden directamente a las recientes reuniones entre el gobierno central y Esquerra Republicana, ofreciendo un contexto crítico respecto al modo de abordar la reforma financiera que afecta al conjunto territorial español.

Según informó la Xunta de Galicia, Corgos manifestó esta postura tras el anuncio realizado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien difundió su intención de reformar el sistema de financiación autonómica y convocó con carácter urgente al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), cuya próxima sesión se celebrará el miércoles 14 de enero. De acuerdo con la información recogida por los medios gallegos, el responsable de la hacienda autonómica resaltó que el Ejecutivo central difundió únicamente una presentación gráfica para ilustrar su propuesta, sin un desglose completo de datos, documentos o cifras que permitieran un análisis exhaustivo.

Tal como publicó la Xunta, Corgos expresó que resulta, por el momento, prematuro realizar una valoración fundamentada sobre la oferta del Gobierno central debido a la carencia de información detallada. De acuerdo con sus declaraciones, habría sido preferible que el Gobierno convocara previamente al grupo de trabajo pertinente, proporcionando documentación y cifras claras antes de someter la cuestión a debate entre las comunidades afectadas.

El medio detalló que Corgos comparó el método de trabajo del Ejecutivo central con episodios recientes, como la negociación de la condonación de deuda a determinadas comunidades, y señaló que observa un patrón similar: "El Gobierno pacta un sistema, en este caso con un grupo con Esquerra Republicana, y lo intenta extrapolar al resto de comunidades", afirmó, añadiendo que estas prácticas implican negociar la gestión de fondos de todas las regiones en conversaciones mantenidas con una representación parcial. El consejero subrayó su desacuerdo con este modo de proceder y recalcó que, desde su perspectiva, esta forma de actuar dificulta la transparencia y la equidad en el reparto de recursos públicos.

A pesar de las críticas, el responsable de Hacienda de Galicia confirmó ante la prensa que la Xunta participará en la reunión del CPFF convocada por el Ministerio de Hacienda. El objetivo de la representación gallega será acceder a todos los datos disponibles, analizar la propuesta, y exponer sugerencias y alternativas que permitan, según dijo, garantizar que el sistema definitivo respete los intereses de todas las comunidades autónomas. Según consignó el gobierno gallego, el consejero hizo hincapié en la necesidad de un proceso transparente y participativo, en el cual cada comunidad pueda evaluar y opinar sobre los términos de una reforma que afecta aspectos financieros esenciales para la administración regional.

El debate sobre el modelo de financiación autonómica mantiene gran relevancia en el contexto actual por las implicaciones presupuestarias que tiene para las diferentes regiones. La posición expresada por Galicia se suma a las voces que piden mayor transparencia y participación de todas las administraciones antes de que el Ejecutivo central avance en acuerdos bilaterales susceptibles de generalización posterior. Como ha reportado la Xunta, el próximo encuentro del CPFF representa, para varias regiones, la oportunidad de requerir información ampliada y de reivindicar espacios de negociación en igualdad de condiciones.

La crítica expresada por Corgos refleja la preocupación de algunos gobiernos autónomos ante la posibilidad de que acuerdos firmados con formaciones territoriales específicas, como Esquerra, terminen configurando el marco de reparto para el conjunto nacional, sin que el resto de las comunidades haya podido intervenir en la elaboración inicial de las reglas. Según reiteró la Xunta en declaraciones recogidas tras el anuncio de Montero, la demanda central de Galicia se orienta a que los procedimientos de reforma financiera aseguren la implicación de todos los territorios desde el inicio de las discusiones y no solo de una parte.

El anuncio de la ministra Montero y la convocatoria urgente del CPFF concentran ahora la atención de los gobiernos regionales y del conjunto del sistema político autonómico, que evaluarán en los próximos días el alcance real de la propuesta del Ejecutivo y la posibilidad de introducir modificaciones que reflejen los intereses e inquietudes de cada comunidad.