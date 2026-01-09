Espana agencias

La vivienda se encarece en España un 12,8 % interanual, más del doble que la media europea

Guardar

Madrid, 9 ene (EFECOM).- España registró en el tercer trimestre de 2025 la cuarta mayor subida de precios de la vivienda de la eurozona, del 12,8 % interanual -el mismo porcentaje que en el trimestre previo-, un incremento que solo superaron Portugal (17,7 %), Croacia (13,8 %) y Eslovaquia (13,4 %), según los datos publicados por Eurostat.

Con este nuevo incremento, nuevamente de dos dígitos, España más que duplica la subida de precios media que se registró en Europa en el tercer trimestre del pasado año (5,5 %), así como en la zona del euro, donde subió un 5,1 %.

Si se tiene en cuenta el conjunto de países de la Unión Europea (UE), España retrocede hasta la sexta posición en términos de subida.

El precio de la vivienda en España subió más de un 12 % en los tres primeros trimestres de 2025. En concreto, se encareció un 12,3 % en el primer trimestre y un 12,8 % tanto en el segundo como en el tercer trimestre en tasa interanual.

Ya a finales de 2024, los precios de la vivienda en España subían a doble dígito y, aunque no alcanzaron el 12 %, sí superaron el 11 % de incremento.

Estos encarecimientos agravan los problemas de acceso a la vivienda en España, fundamentalmente en las zonas más dinámicas y especialmente para los jóvenes y los colectivos con menos recursos. Todo ello, en un contexto marcado por el déficit de vivienda para atender a una demanda creciente.

En el tercer trimestre del año, un total de ocho países en Europa registraron alzas de precios superiores al 10 %.

Si se tiene en cuenta el conjunto de países de la Unión Europea (UE), la mayor subida la registró Hungría, con un 21,1 %. En los últimos trimestres es el país que encadena los mayores aumentos.

Tras Hungría, se situaron Portugal (17,7 %), Bulgaria (15,4 %), Croacia (13,8 %), Eslovaquia (13,4 %), España (12,8 %), y Chequia y Lituania (10,8 %).

Solo Finlandia experimentó una caída de precios, del 3,1 %, encadenando cinco trimestres consecutivos de descensos.

Por su parte, los avances más discretos en el periodo se observaron en Chipre (0,1 %), Francia (0,7 %), Suecia (0,5 %) y Luxemburgo (1,2 %).

En comparación con el trimestre anterior, los precios bajaron en cinco países de la UE y aumentaron en 21. Las mayores caídas se registraron en Luxemburgo (-3,1 %), Finlandia (-2,2 %) y Eslovenia (-1,1 %), mientras que los mayores aumentos se dieron en Letonia (5,2 %), Eslovaquia (4,9 %) y Portugal (4,1 %).

Ajustados por la inflación, los precios de la vivienda subieron en 2024 en Europa un 0,6 % y en la eurozona cayeron un 0,3 %. En el caso de España, la subida se moderó al 5,2 %.

En el tercer trimestre de 2025, frente al mismo período de 2024, los alquileres aumentaron un 3,1 % y los precios de las viviendas un 5,5 %.

Desde 2015, los precios de las viviendas subieron más que los alquileres en 25 de los 26 países de la UE.

Se triplicaron en Hungría (275 %) y se duplicaron en 11 países, con los mayores incrementos en Portugal (169 %), Lituania (162 %) y Bulgaria (156 %). EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Los servicios de emergencias buscan a una persona que ha caído al mar en San Sebastián

Infobae

El belga Eli Iserbyt pone fin a su carrera a los 28 años por problema fisico

Infobae

El Andorra y la Cultural, duelo de recién ascendidos que buscan afianzar la permanencia

Infobae

Sinner: Alcaraz y yo somos nosotros mismos y queremos hacer nuestra propia historia

Infobae

El PP dice que Feijóo fue el primer líder nacional en preguntar a Mazón por la dana, casi tres horas antes que Sánchez

Alberto Núñez Feijóo expresó su preocupación por la catástrofe meteorológica en Valencia horas antes de Pedro Sánchez, según el PP, que destaca la rápida reacción del líder al contactar a los presidentes autonómicos tras conocer la gravedad del fenómeno

El PP dice que Feijóo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La “falta de control” del

La “falta de control” del Instituto Social de la Marina provoca que trabajadores del mar reciban a la vez subsidios por desempleo y otras ayudas incompatibles

La nueva financiación autonómica quiere incendiar el PP: la jugada de Pedro Sánchez antes de un ciclo electoral clave

La fragata ‘Almirante Juan de Borbón’ de la Armada lidera la misión de la OTAN en el norte de Europa: sale este sábado tras su retraso por el mal tiempo

Pedro Sánchez habla por teléfono con Delcy Rodríguez y Edmundo González: “España respalda una transición liderada por los venezolanos”

Albares habla con Marco Rubio tras la excarcelación de los presos españoles en Venezuela: “Además de un día de felicidad, también es un día de esperanza”

ECONOMÍA

La brecha invisible de la

La brecha invisible de la transición energética: el 84% de la energía renovable se produce en la España vaciada, pero sin dejar dinero a esas regiones

El nuevo modelo de financiación autonómica divide a las comunidades: más recursos, pero polémica por el reparto

Repsol expresa a Trump su disposición para aumentar por tres su producción en Venezuela si existen condiciones favorables

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 5 de este 9 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España