La Audiencia Nacional deja en libertad bajo fianza a dos guardias civiles detenidos en la trama del narcotúnel en Ceuta

La Audiencia Nacional ha puesto en libertad bajo fianza a dos agentes de la Guardia Civil detenidos en Ceuta en el marco de la Operación Hades, relacionada con el descubrimiento de un túnel hacia Marruecos destinado a pasar droga.

Los guardias civiles están acusados de presuntos delitos contra la salud pública, organización criminal y cohecho. Las autoridades tienen la sospecha de que ambos se beneficiaban del dinero de la droga a cambio de hacer la vista gorda en los controles del puerto ceutí, según detalla el sumario del caso.

Los arrestos se produjeron en la madrugada del 31 de enero de 2025, en mitad de un despliegue de la Benemérita que se saldó con la detención de otras siete personas, entre ellos el entonces diputado de la Asamblea de Ceuta por el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), Mohamed Ali Duas, y dos familiares suyos.

El político también fue puesto en libertad provisional previo pago de 20.000 euros. Duas trabajaba como funcionario de prisiones desde 2009 en el Centro Penitenciario Fuerte Mendizábal. El diputado cumplió condena en una cárcel de Algeciras en la década de los 90 por un delito relacionado con el tráfico de drogas.

La 'Operación Hades' sigue abierta y hasta el momento se ha saldado con 15 detenidos, algunos de ellos ya en libertad. En la tercera fase del operativo, desarrollada en febrero del año pasado, la Guardia Civil localizó un túnel de 12 metros de profundidad que conectaba Ceuta con Marruecos para el tráfico de drogas.