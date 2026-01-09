Feijóo y cargos del PP piden al Gobierno que apoye a las mujeres que "se juegan la vida" por la libertad en Irán

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y más cargos del partido han solicitado al Gobierno de Pedro Sánchez que apoye a las mujeres que "se juegan la vida" por la libertad en Irán. Según los 'populares', el Ejecutivo español "tiene que estar a la altura" y respaldar a quienes defienden la libertad frente "a la tiranía" de los ayatolás.

Irán encara este viernes una nueva jornada de movilizaciones contra la crisis económica y el empeoramiento del nivel de vida sumido en un corte de Internet desde la noche del jueves y tras el llamamiento a las protestas por parte de Reza Pahlevi, hijo del derrocado sah de Irán durante la Revolución Islámica de 1979.

Feijóo ha afirmado que "el pueblo de Irán lucha por su libertad, con las mujeres en primera fila". "Estos momentos separan a quienes creen de verdad en la libertad de quienes solo usan las causas a su conveniencia", ha manifestado.

Dicho esto, ha subrayado que España "debe apoyar sin ambigüedades a quienes se juegan la vida por ser libres". "Sin silencios. Sin matices", ha manifestado en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

De la misma manera, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que en Irán "las mujeres siguen plantando cara a un régimen que las oprime, las castiga y las silencia". "El Gobierno de España tiene que estar a la altura y apoyar a quienes defienden la libertad frente a la tiranía", ha apostillado.

"NO PODEMOS PERMANECER PASIVOS"

Por su parte, la vicesecretaria de Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha indicado que "la dignidad de las mujeres iraníes que desafían la represión merece acciones concretas". "El Gobierno de España tiene que apoyar a quienes se juegan la vida por la libertad", ha resaltado.

En parecidos términos se ha expresado la vicesecretaria de Política Social del PP, Carmen Fúnez, quien ha subrayado que "la valentía de las mujeres iraníes debe ser un referente para las democracias europeas". "No podemos permanecer pasivos ante la lucha por la vida y la libertad", ha afirmado, para añadir que espera que el Gobierno de España "esté a la altura".