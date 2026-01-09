Espana agencias

El PP dice, tras críticas del Gobierno, que Feijóo estuvo informado en tiempo real desde que se interesó por la dana

Desde el entorno de Feijóo aseguran que recibió detalles precisos sobre el desarrollo de la emergencia en Valencia desde el inicio del fenómeno, basando su versión en intercambios continuos de mensajes con las autoridades responsables durante el temporal

La cifra de 23 comunicaciones entre Alberto Núñez Feijóo y el expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, entre las 19.59 y casi la medianoche del 29 de octubre de 2024, se presenta como argumento central en la defensa del líder del Partido Popular (PP) ante las críticas recibidas por su gestión informativa durante la evolución de la DANA en Valencia. Según indicó el PP, ese número de mensajes evidencia un intercambio continuo de datos y demuestra que Feijóo recibió información puntual desde el primer momento en que se interesó por la emergencia. Esta interpretación se formula tras las declaraciones del líder del PP, quien explicara ante la jueza de Catarroja la secuencia temporal de los hechos y las comunicaciones que sostuvo en las horas clave del temporal, publicó el medio.

De acuerdo con información del PP reseñada por diversos medios, la formación política ha asegurado que Feijóo se mantuvo al tanto de los efectos de la DANA en la Comunidad Valenciana en tiempo real. Los portavoces del partido explicaron que la secuencia de informaciones comenzó cuando Feijóo se interesó directamente por la situación a las 19.59 del 29 de octubre de 2024. Tras declarar ante la jueza, Feijóo manifestó que no tuvo conocimiento del desbordamiento hasta cerca de las 20 horas, y especificó que ese día, Carlos Mazón no le transmitió novedades en tiempo real, como había afirmado erróneamente en una intervención anterior. Sobre esta confusión con las fechas, desde el entorno del PP aclararon que la referencia original al lunes fue incorrecta y que la información comenzó el martes, punto que, según recalcaron, quedó rectificado “a los pies del Cecopi”.

Según reportó el medio, fuentes del PP señalaron que, apenas Feijóo fue notificado de la situación, también entabló contacto con otros presidentes autonómicos de territorios afectados, entre ellos Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, y Juanma Moreno, presidente de Andalucía. El PP subrayó, además, que Feijóo fue el primer líder nacional en tomar acción frente a la DANA que impactó la provincia de Valencia, donde se confirmaron 230 personas afectadas. La organización resaltó la agilidad del dirigente para establecer comunicaciones simultáneas con responsables políticos de las principales regiones expuestas al fenómeno meteorológico adverso.

La secuencia de los contactos ha sido uno de los elementos más debatidos tras la aparición pública de la declaración de Feijóo en sede judicial. La versión del PP responde a una oleada de acusaciones de diversos actores políticos. De acuerdo con lo publicado, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, afirmó que Feijóo había reconocido ante la magistrada lo que consideró una práctica habitual de su partido: “mentir”. Otro dirigente, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, también se sumó a las críticas al señalar que el propio líder del PP había pedido en el pasado que “si mentía le echasen”. Además, los partidos Sumar y Podemos señalaron que la rectificación de Feijóo en relación a la información en tiempo real recibida por Mazón no respondía a una simple confusión, sino a una contradicción relevante en la narración de los hechos.

El PP, según recogió el medio, contestó subrayando la transparencia de los mensajes cruzados con Mazón y restó importancia a las discrepancias detectadas en las fechas. Entre las argumentaciones del partido se destaca el hecho de que, según sus fuentes, sería incomprensible que hubiese habido información desde el lunes, dado que el temporal se inició realmente el martes. “Eso lo entiende hasta la izquierda política”, añadieron, recalcando que la situación quedó plenamente aclarada. En la misma línea, la formación conservadora achacó las críticas recibidas a un interés de desgaste por parte de adversarios políticos y medios de comunicación.

El desarrollo de la emergencia puso de manifiesto la diferencia en los tiempos de reacción entre distintos responsables institucionales. El PP subrayó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no habría tomado contacto con Carlos Mazón hasta las 22.51 de ese mismo día, es decir, casi tres horas después del primer mensaje enviado por Feijóo. La formación interpretó este desfase como una muestra de que su líder actuó con mayor premura ante la gravedad de la situación.

Las repercusiones políticas de las afirmaciones y rectificaciones de Feijóo han evidenciado una disputa intensa sobre la gestión de la información en situaciones de crisis. El foco de la controversia permanece en las exactitudes y matices de las comunicaciones oficiales mantenidas durante las horas críticas de la evolución de la DANA en Valencia, de acuerdo con las versiones proporcionadas por el PP y los cuestionamientos reiterados de los portavoces de varias formaciones del Gobierno y de la oposición.

