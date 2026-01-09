Daniel Sanders gana la etapa y consolida el liderato en la general de motos

Tosha Schareina terminó en la cuarta posición de la clasificación general después de cruzar la meta en tercer lugar durante la sexta etapa del Rally Dakar en la categoría de motos rallyGP, una jornada dominada por extensos tramos de arena. La actuación del piloto español dejó a los principales contendientes de la prueba con diferencias importantes entre sí al concluir esta exigente etapa, según informó la agencia EFE.

Daniel Sanders, de nacionalidad australiana y competidor de KTM, logró imponerse en esta etapa, reforzando su liderazgo en la clasificación global de la carrera antes del día de descanso previsto para el sábado. Conforme detalló EFE en su reporte, Sanders alcanzó al argentino Luciano Benavides tras la fase de neutralización y mantuvo un ritmo constante hasta el final del recorrido, lo que le permitió asegurar una victoria significativa sobre sus rivales directos. El estadounidense Ricky Brabec finalizó la jornada en segunda posición, quedando a 4 minutos y 43 segundos de Sanders, mientras que Schareina lo hizo a 5 minutos y 57 segundos.

La etapa se caracterizó por su recorrido integral sobre arena, lo que representó un desafío físico y técnico para los pilotos, quienes debieron gestionar su desgaste y la navegación en condiciones de baja visibilidad debido al polvo y al relieve, según consignó EFE. El rendimiento de Sanders durante este segmento permitió al australiano llegar a la jornada de reposo con un margen de ventaja que le otorga mayores posibilidades de mantenerse como favorito en la segunda mitad de la competencia.

EFE reportó que, tras la neutralización —una fase en la que los pilotos deben detenerse y esperar instrucciones antes de retomar la carrera—, Sanders optó por mantener un paso alto, que resultó determinante en la definición de las posiciones de honor. En cuanto al argentino Luciano Benavides, protagonista al inicio de la jornada, sus resultados de etapa no bastaron para desafiar el dominio del líder australiano, aunque sí aportaron alternativas estratégicas para sus próximas participaciones dentro del certamen.

El Rally Dakar, que cada año agrupa a los referentes mundiales del motociclismo de resistencia, sitúa ahora a Daniel Sanders con un estatus reforzado en la tabla general. De acuerdo con EFE, la victoria de Sanders incrementa la tensión en la lucha por el título y ofrece una ventaja estratégica antes del descanso programado, donde los equipos aprovechan para realizar ajustes y planificar la segunda etapa de la travesía. La diferencia de tiempos entre los tres primeros no solo refleja el esfuerzo de los pilotos, sino también el nivel de exigencia impuesto tanto por el terreno como por la organización de la prueba.

En la clasificación global, la regularidad de Sanders lo posiciona como principal contendiente para la victoria general, mientras que Ricky Brabec y Tosha Schareina buscan recortar distancias. Como relató EFE, el contexto favorece a los pilotos que han logrado conservar su maquinaria y su estado físico en óptimas condiciones, factores cruciales ante las jornadas venideras que mantienen características similares de exigencia y terreno.

La jornada de descanso se presenta como un punto de análisis para los equipos, que deben reasignar estrategias y realizar reparaciones técnicas, según precisó EFE. Este paréntesis en la competencia servirá para evaluar la condición de los corredores, revisar la fiabilidad de las motocicletas y ajustar el planteamiento táctico ante los desafíos geográficos y climáticos que restan en el recorrido del Dakar.

Las ubicaciones obtenidas por Schareina, Brabec y el resto de los pilotos que permanecen en la lucha por los primeros lugares marcan una pauta para el desarrollo futuro del certamen, ya que la diferencia temporal alcanzada tras la sexta etapa define nuevas estrategias tanto individuales como colectivas. De acuerdo con la información publicada por EFE, la sexta etapa no solo consolidó el liderazgo momentáneo de Sanders, sino que también reconfiguró las posiciones de quienes aspiran al podio final, subrayando la competitividad y la rotación de favoritos en una de las pruebas más exigentes del motociclismo internacional.