Bernabé ve a Feijóo "retratado" tras declarar por la dana y recuerda que pidió que le echaran si mentía

Pilar Bernabé exige responsabilidades a Alberto Núñez Feijóo por sus contradicciones ante la justicia, lo acusa de faltar a la verdad durante meses y le recuerda su promesa usando la frase: "La puerta ya sabe dónde está

El momento en que Alberto Núñez Feijóo accedió a enviar a la jueza únicamente los mensajes de WhatsApp recibidos por parte de Carlos Mazón durante la emergencia climática en Valencia, pero no aquellos enviados de su propia autoría, ha generado cuestionamientos sobre su transparencia en el proceso judicial en curso. De acuerdo con la información publicada por el medio, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, subrayó este hecho tras la declaración como testigo de Feijóo ante la magistrada que investiga la gestión oficial durante la DANA (depresión aislada en niveles altos) ocurrida a finales de octubre de 2024.

Bernabé hizo referencia al testimonio que Feijóo ofreció de manera telemática desde el Congreso ante el juzgado de Catarroja, en el cual afirmó haber tomado conocimiento de la emergencia aproximadamente a las 20:00 horas del 29 de octubre de ese año. Según consignó la fuente, el jefe de la oposición señaló que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, no le trasladó información en "tiempo real", contradiciendo versiones previas en las que aseguraba haber sido informado al instante de lo sucedido.

La delegada recordó que el propio Feijóo manifestó públicamente: "Si os miento no solo os pido que me echéis del Gobierno, también que me echéis del partido". Bernabé, tal como registra la prensa, respondió a esa promesa con la frase: "Pues ya puede, la puerta ya sabe dónde está". Este intercambio formó parte de las declaraciones durante una rueda de prensa posterior a la comparecencia judicial del dirigente popular.

Pilar Bernabé, quien además ocupa la secretaría de Igualdad del PSOE, responsabilizó al presidente del Partido Popular por haber admitido únicamente durante su comparecencia judicial lo que, según sus palabras, "ya todos sabíamos: que nos mintió en la cara el 31 de octubre" de 2024. Ese día, Feijóo declaró en el Centro de Coordinación de Emergencias, acompañado de Mazón, que había sido informado en tiempo real sobre la crisis, versión que luego modificó en sede judicial. Según reportó el medio, Bernabé le reprochó al líder de los populares que hubiera mantenido esa versión durante catorce meses.

La representante del Gobierno afirmó que Feijóo "abrió la veda" en la creación de una narrativa que, en sus palabras, estuvo marcada por la manipulación y la difusión de informaciones falsas. Bernabé sostuvo que el líder del PP habría continuado una estrategia basada en el falseamiento de los hechos relacionados con la gestión de la catástrofe, lo que dificultó la comunicación y la percepción pública de la gestión gubernamental en los días posteriores.

Durante su alocución, Bernabé conectó las contradicciones de Feijóo con la secuencia de los acontecimientos luego de la DANA. Detalló que inicialmente, Carlos Mazón agradeció públicamente al Gobierno de España por las gestiones de emergencia, pero en días sucesivos se percibió un cambio en el discurso oficial. Para Bernabé, esta alteración se relacionó con la presión política para colocar la responsabilidad del manejo de la crisis sobre el Ejecutivo central, en un contexto donde la prioridad, explicó la delegada, era salvar vidas y atender a la población afectada.

El episodio de la entrega parcial de comunicaciones electrónicas constituye uno de los puntos de conflicto destacados. Según informó la fuente periodística, fue la propia jueza quien solicitó a Feijóo que remitiera también los mensajes que él mismo envió a Mazón el día de la DANA, tras recibir primero únicamente los mensajes recibidos. Bernabé apuntó a que este tipo de comportamiento no constituye un delito, pero lo definió como "una vergüenza" y un reflejo de la actitud política del líder popular.

En sus declaraciones, la representante del Ejecutivo insistió en que Feijóo mostró reticencia a entregar la totalidad de los mensajes cruzados durante la crisis y criticó su capacidad para mantener durante varios meses una versión que ya había sido desmentida. Según el medio, Bernabé concluyó sus críticas recordando la magnitud del desastre, al que calificó como el más grave vivido en la Comunitat Valenciana y en España en los últimos tiempos, y responsabilizó al líder de la oposición por participar, en su opinión, en la distorsión pública de los hechos durante la emergencia y en los meses posteriores.

