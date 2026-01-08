Ocho detenidos en Roquetas (Almería) tras liberar a seis víctimas de prostitución

Almería, 8 ene (EFE).- La Guardia Civil ha desarticulado en Roquetas de Mar (Almería) una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, en el marco de una operación que ha permitido la liberación de seis víctimas y la detención de ocho personas.

Según ha informado el instituto armado, a los ocho arrestados se les atribuyen los delitos de trata de seres humanos, explotación sexual y pertenencia a organización criminal. Tras su puesta a disposición judicial se ha decretado el ingreso en prisión provisional para cuatro de ellos.

La investigación, bautizada como operación Alaragua, ha revelado que la red captaba a mujeres en distintos países de América del Sur, principalmente en Venezuela y Colombia, para trasladarlas posteriormente hasta España.

Una vez en territorio nacional, las víctimas eran dirigidas al municipio almeriense de Roquetas de Mar, que funcionaba como punto neurálgico desde donde eran transportadas a diferentes ciudades de la geografía española para ser explotadas sexualmente.

Presuntamente, el grupo ejercía un control férreo y constante sobre las mujeres. En algunas ocasiones, los miembros de la red las acompañaban personalmente, mientras que en otras les daban instrucciones precisas a través de teléfonos móviles sobre los lugares a los que debían dirigirse, sus hospedajes o funciones.

De esta manera, la organización mantenía la gestión total de la actividad y del dinero recaudado mediante la prostitución de las víctimas.

Las pesquisas se iniciaron en octubre de 2024 gracias a la colaboración ciudadana, que alertó a la Guardia Civil sobre la posible existencia de esta estructura criminal en la localidad.

Tras confirmar los hechos, se desplegó un dispositivo que incluyó registros en los domicilios de los presuntos autores, donde los agentes localizaron pruebas e indicios relevantes sobre la actividad delictiva.

La operación ha contado con la colaboración del Equipo Mujer Menor (EMUME) de la Guardia Civil de Almería y está tutelada por los Juzgados de Roquetas de Mar y la Fiscalía Delegada de Extranjería. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones. EFE

