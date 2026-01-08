Espana agencias

Nuevas Generaciones del PP publica una imagen de IA con Sánchez con los pantalones bajados ante Junqueras

La rama juvenil del partido conservador genera controversia en redes al divulgar una ilustración generada digitalmente con burlas políticas tras el anuncio de un importante acuerdo económico entre el Ejecutivo central y Esquerra Republicana, reanudando disputas anteriores

La comparación gráfica compartida por Nuevas Generaciones del Partido Popular, donde el presidente del Gobierno aparece retratado digitalmente sin pantalones ante el dirigente de Esquerra Republicana, se difundió tras anunciarse un acuerdo centrado en elevar en aproximadamente 5.000 millones de euros la financiación destinada a Cataluña. Tal como publicó el medio de comunicación, la cuenta en la red social X de la rama juvenil del PP transmitió este mensaje poco después del comunicado público del presidente Pedro Sánchez respecto a su encuentro con Oriol Junqueras.

Según informó el medio, la imagen muestra a Pedro Sánchez en una postura visualmente provocativa, recibiendo a Oriol Junqueras sin pantalones. En el montaje sobresale un tatuaje en la pierna, donde aparece la cara del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero. La publicación de esta imagen se realizó con base en la declaración oficial del presidente sobre la reunión mantenida con Junqueras, ocasión en la que se hizo pública la decisión sobre la considerable ampliación de fondos para la comunidad autónoma de Cataluña. El uso de inteligencia artificial para generar la imagen ha derivado en una amplia repercusión en redes sociales, enmarcándose en el contexto del debate político posterior al pacto.

De acuerdo con lo que detalló el medio, Nuevas Generaciones ya había protagonizado situaciones similares en el pasado. En noviembre del año anterior, la cuenta de esta organización difundió una imagen en la que agrupaba a Koldo García, Víctor de Aldama y José Luis Ábalos caracterizados como "los tres tenores", acompañada de la frase “esperando que canten para toda España”. El objetivo de esos mensajes, además de la crítica política, residía en la alusión a procesos judiciales y polémicas en torno a personalidades vinculadas al Partido Socialista y al Ejecutivo central.

Tal como consignó el medio de comunicación, no es la primera ocasión en que el perfil de la organización juvenil del PP recurre a imágenes o mensajes de fuerte tinte satírico para aludir a temas de actualidad política. El 3 de enero, la cuenta de Nuevas Generaciones de Madrid difundió una ilustración en la que Zapatero aparecía apresado por comandos Navy Seal, equiparando la escena con la captura del expresidente Nicolás Maduro. Estas acciones han motivado frecuentemente amplios debates en redes sociales, generando reacciones entre simpatizantes y detractores tanto del PP como de las fuerzas políticas aludidas.

El anuncio oficial del incremento en la financiación de Cataluña había sido comunicado por Sánchez después de celebrar la reunión con Junqueras. Este pacto representa una suma cercana a los 5.000 millones de euros en recursos adicionales, según indicaron tanto fuentes gubernamentales como las declaraciones recogidas en la red social X. Según publicó el medio de comunicación, el acuerdo forma parte de los compromisos adquiridos por el Ejecutivo central con formaciones independentistas catalanas durante las negociaciones parlamentarias, y ha suscitado críticas en diversos sectores políticos, particularmente dentro de las filas del PP.

La polémica referente al contenido compartido por Nuevas Generaciones también reactualiza antiguas disputas entre el PP y los partidos independentistas. En ocasiones previas, la estrategia de utilizar imágenes manipuladas o mensajes satíricos en redes sociales ha sido objeto de consultas y cuestionamientos dentro del ámbito institucional. A menudo, la viralización de estos contenidos ha dado lugar a debates sobre los límites de la libertad de expresión en el contexto digital, las estrategias comunicativas de las juventudes de los partidos, el uso de inteligencia artificial en mensajes políticos y la posible afectación al clima de diálogo institucional.

Tal como reflejó el medio de comunicación, el uso reiterado de imágenes sarcásticas y montajes asociados a la actualidad política nacional convierte el perfil de Nuevas Generaciones en una de las cuentas jóvenes que recurren con frecuencia a la crítica visual en el debate público. El episodio actual renueva el foco de atención sobre las herramientas digitales, la gestión de la imagen pública de los líderes políticos y el impacto social de los contenidos generados para audiencias en plataformas online.

