Los diplomáticos lamentan la "verticalidad" y la falta de una verdadera reflexión en la conferencia de embajadores

La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) sostiene que la estructura actual de la Conferencia de Embajadores impide que los representantes diplomáticos trasladen información de calidad sobre las prioridades y estrategias de los países donde ejercen sus funciones, lo que podría dificultar la elaboración de acuerdos estratégicos para España. De acuerdo con Europa Press, Alberto Virella, presidente de la ADE, explicó que la dinámica predominante en estas reuniones solo permite exposiciones jerárquicas, con mensajes enviados desde instancias superiores, sin que exista un verdadero espacio para el intercambio de perspectivas o la reflexión colectiva.

El medio Europa Press detalló que, según Virella, durante la conferencia los diplomáticos únicamente escuchan las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sin posibilidad real de aportar su experiencia ni debatir sobre la estrategia del país. Virella subrayó que en "momentos de zozobra", la falta de debate y horizontalidad dificulta la identificación de puntos de encuentro que resulten esenciales para la política exterior.

Europa Press informó además que, según la ADE, la metodología de las conferencias no fomenta el intercambio de criterios ni la elaboración conjunta de orientaciones estratégicas, a pesar de la presencia de altos cargos como los ministros de Defensa, Interior y Economía, así como la intervención final del rey Felipe VI. La ADE considera que las actuales conferencias no facilitan la transferencia directa de información desde las embajadas, lo que perjudica la visión integral de la diplomacia española.

En declaraciones reproducidas por Europa Press, Virella cuestionó la eficacia de estas reuniones al considerar que, en ausencia de diálogo, el proceso se convierte en un "ritual anual", donde se exponen principios y proclamas ante los medios de comunicación, sin permitir un debate que ahonde en los temas tratados. El presidente de la ADE advirtió del riesgo de que España termine adoptando posturas "ombliguistas" o incluso arrogantes, ya que "no podemos imponer nuestros planteamientos por la fuerza, como una superpotencia, sino por el diálogo y el conocimiento de los puntos de vista ajenos".

Europa Press reportó que la ADE señaló también que la imposibilidad actual de que los embajadores compartan de primera mano las realidades y prioridades de las naciones en las que trabajan resta eficacia a los esfuerzos diplomáticos. La asociación sostiene que, para fortalecer el multilateralismo y avanzar en la cooperación internacional, es imprescindible identificar afinidades y puntos de encuentro, tarea que solo puede alcanzarse mediante el diálogo abierto entre los máximos representantes diplomáticos y el Gobierno central.

El medio Europa Press indicó que, a juicio de la ADE, la conferencia tampoco permite la interacción crítica con la prensa, ya que los medios no pueden dialogar abiertamente ni realizar preguntas a los embajadores, a diferencia de lo que ocurría en ediciones anteriores. Esta limitación adicional, señaló la asociación, debilita la transparencia y la capacidad de los medios para profundizar en los temas tratados durante la conferencia.

Según publicó Europa Press, la ADE reclama una revisión profunda del formato y de los procedimientos de la Conferencia de Embajadores, con el objetivo de dotarla de mecanismos que permitan el debate real y la contribución activa de los titulares de las misiones diplomáticas. Esta transformación, según la asociación, resultaría imprescindible para adaptar la política exterior española a las complejidades actuales del entorno internacional.