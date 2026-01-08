Lookiero Outfittery Group cierra una ronda de inversión de 17 millones de euros

Bilbao, 8 ene (EFECOM).- El grupo de moda personalizada online Lookiero Outfittery Group, resultante de la fusión de la firma bilbaína Lookiero y la alemana Outfittery, ha cerrado una ronda de inversión de 17 millones de euros para impulsar su crecimiento y su apuesta por la inteligencia artificial.

Según ha informado el grupo en una nota, la inversión llega en "un momento clave" tras la integración completa de Lookiero y Outffitery en una única plataforma.

En la ronda, según ha explicado, han participado nuevos inversores como Ekarpen Private Equity y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), junto a inversores actuales como Acurio Ventures, Perwyn, Bonsai Partners y 10x Group.

Del total de la inversión, 7,25 millones de euros han sido aportados por la SETT, entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Según los responsables de la empresa, el apoyo de esta entidad "subraya el potencial innovador de Lookiero Outfittery Group y su relevancia dentro del ecosistema digital y tecnológico español".

El grupo, que opera a través de las marcas Lookiero y Outfittery en 12 mercados europeos, destinará la inversión a impulsar su crecimiento, consolidar su estructura logística y acelerar su apuesta por la inteligencia artificial.

La inversión llega tras el avance "significativo" del grupo durante 2025 con actuaciones como la evolución de Lookiero, que ha alcanzado un Ebitda positivo en el ejercicio, y la completa integración con Outfittery en una única plataforma tecnológica y logística.

A ello se suma que la compañía ha reforzado su infraestructura logística con la apertura de un nuevo centro en Miranda de Ebro (Burgos), un almacén de aproximadamente 15.000 metros cuadrados que eleva hasta cerca de 25.000 metros cuadrados la superficie logística operada por el grupo.

Con la nueva ronda de inversión y una base tecnológica y logística "ya consolidada", el grupo afronta 2026 con el objetivo de avanzar de forma significativa en su rentabilidad y lanzar nuevas funcionalidades basadas en inteligencia artificial para mejorar la personalización de los estilismos, la predicción de la demanda y la planificación del abastecimiento.

Para el CEO de Lookiero Outfittery Group, Oier Urrutia, "este hito marca una nueva etapa para Lookiero Outfittery Group. La integración tecnológica y logística -ha afirmado- nos permite operar con mayor eficiencia y ofrecer una mejor experiencia a nuestros clientes en toda Europa". EFECOM