Espana agencias

La matriculación de autocaravanas sube un 19 % en 2025, pero las campers caen un 28 %

Guardar

Madrid, 8 ene (EFECOM).- La matriculación de autocaravanas ha aumentado casi un 19 % en el año 2025, la mayor cifra de matriculación en tres años, mientras que las campers se han desplomado un 28 %, lo que ha frenado el auge en el sector.

Según ha informado este jueves la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar) en un comunicado, en 2025 se matricularon 6.067 autocaravanas y campers nuevas, un 6 % menos que en 2024.

Sin embargo, las autocaravanas superan las cifras de los últimos 3 años, con 3.082 vendidas en 2024 y 3.667 en 2025, un incremento favorecido por las compras de particulares y el "esfuerzo realizado por fabricantes y concesionarios para ajustar los precios que se elevaron en los últimos años", según Aseicar.

La asociación explica que, si se analizan los datos facilitados por la DGT, se observa que el descenso general se debe al frenazo en las ventas de campers, que caen de 3.377 unidades vendidas en 2024 a 2.400 en 2025 (-28,3 %).

En total, durante 2025 se matricularon 7.146 vehículos caravaning entre autocaravanas, campers y caravanas, lo que supone una media de casi 20 vehículos diarios: más de diez autocaravanas al día, 6,5 campers y casi tres caravanas diarias.

El presidente de Aseicar, José Manuel Jurado, recalca que les preocupa significativamente la caída de las caravanas, ya que es "un extraordinario remolque para miles de familias que prefieren la estancia fija o itinerante en los campings", y el "auge" de la compra venta de vehículos de segunda mano. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ocho detenidos en Roquetas (Almería) tras liberar a seis víctimas de prostitución

Infobae

Bolaños celebra que el acuerdo con la Iglesia salda una deuda moral con víctimas de abusos

Infobae

El temporal por la borrasca Goretti dejará olas de más de 6 metros en el norte de España

Infobae

Junqueras (ERC) ve "muy difícil" el acuerdo sobre la financiación con Sánchez si no incluye la ordinalidad

El dirigente de ERC advierte que las posibilidades de pactar un modelo financiero específico para Cataluña dependen de que se respete la proporcionalidad en la distribución de recursos, subrayando la complejidad de la negociación y el rol clave de otros grupos parlamentarios

Junqueras (ERC) ve "muy difícil"

El Hang Seng cae un 1,2 % ante las tensiones geopolíticas y los indicadores en China

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “Si

Juan José Ebenezer, mecánico: “Si se te pincha una rueda y sigues conduciendo, pasas de arreglar un pinchazo a tener que cambiar un neumático entero”

Pedro Sánchez insiste en el despliegue de tropas españolas en Ucrania y avanza que solicitará al Congreso enviar soldados a Palestina “cuando se dé la ocasión”

“Frío, humedad y riesgo sanitario”: ertzainas denuncian la “grave situación” que sufren en la Comisaría de Donostia por la “mala planificación”

Defensa niega que el buque ‘Cantabria’ de la Armada haya suministrado combustible a un barco de EEUU cerca de Groenlandia

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un colombiano internado en un CIE que alegó amenazas de un grupo criminal y una hija nacida en España

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 8 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Alberto Benítez, abogado: “Si sufres un accidente de trabajo tienes muchos derechos que no conoces”

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

DEPORTES

Valverde y una falta para

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García

Iñaki Williams recibe una gran pitada en Yeda tras su crítica a la sede de la Supercopa

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona no da tregua al Athletic y firma una goleada histórica en Arabia Saudí