La matriculación de autocaravanas sube un 19 % en 2025, pero las campers caen un 28 %

Madrid, 8 ene (EFECOM).- La matriculación de autocaravanas ha aumentado casi un 19 % en el año 2025, la mayor cifra de matriculación en tres años, mientras que las campers se han desplomado un 28 %, lo que ha frenado el auge en el sector.

Según ha informado este jueves la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar) en un comunicado, en 2025 se matricularon 6.067 autocaravanas y campers nuevas, un 6 % menos que en 2024.

Sin embargo, las autocaravanas superan las cifras de los últimos 3 años, con 3.082 vendidas en 2024 y 3.667 en 2025, un incremento favorecido por las compras de particulares y el "esfuerzo realizado por fabricantes y concesionarios para ajustar los precios que se elevaron en los últimos años", según Aseicar.

La asociación explica que, si se analizan los datos facilitados por la DGT, se observa que el descenso general se debe al frenazo en las ventas de campers, que caen de 3.377 unidades vendidas en 2024 a 2.400 en 2025 (-28,3 %).

En total, durante 2025 se matricularon 7.146 vehículos caravaning entre autocaravanas, campers y caravanas, lo que supone una media de casi 20 vehículos diarios: más de diez autocaravanas al día, 6,5 campers y casi tres caravanas diarias.

El presidente de Aseicar, José Manuel Jurado, recalca que les preocupa significativamente la caída de las caravanas, ya que es "un extraordinario remolque para miles de familias que prefieren la estancia fija o itinerante en los campings", y el "auge" de la compra venta de vehículos de segunda mano. EFECOM