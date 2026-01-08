Espana agencias

La frontera Ceuta-Marruecos recupera la normalidad tras colas de más de diez horas

Ceuta, 8 ene (EFE).- La aduana fronteriza del Tarajal que separa Ceuta de Marruecos ha recuperado este jueves la normalidad después de haber padecido durante los últimos días hasta más de diez horas de retenciones en el lado marroquí.

Según han informado a EFE fuentes policiales, esta mañana la fluidez era habitual en el paso de los vehículos, si bien todavía hay demoras en la parte marroquí, catalogadas como de habituales en estas fechas.

La aduana registró colas de más de 10 horas, sobre todo en la jornada del martes, que en algunos casos superaron incluso las 15 horas.

Las retenciones se relacionan con los ciudadanos marroquíes que en estos días han pasado sus vacaciones en su país de origen, lo que se asocia a una 'mini' Operación Paso del Estrecho (OPE), así como con los ceutíes que han cruzado a Marruecos para disfrutar de unos días de vacaciones con familiares o amigos.

Las colas, todas en el lado marroquí, han implicado una espera superior a las diez horas para cruzar con un vehículo así como de más de una hora para acceder a Ceuta a pie.

En la frontera ceutí no se han producido retenciones y la zona de embolsamiento de Loma Colmenar -por la que deben acceder obligatoriamente los vehículos que cruzan la aduana- ha mantenido un tránsito fluido.

En las redes sociales se han difundido varios vídeos del estado del paso fronterizo, donde los usuarios han lamentado que han esperado colas de hasta unas 18 horas y que, en este caso, no se había habilitado ningún carril específico para posibles emergencias. EFE

