El Gobierno pide al PP apoyar la nueva financiación de las autonomías porque todas ganan

Madrid, 8 ene (EFE).- El Gobierno ha asegurado este jueves que con el nuevo modelo de financiación autonómica que se ha planteado en el encuentro entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, todas las comunidades ganan y por eso ha instado al PP a que lo apoye.

Sánchez y Junqueras han mantenido una reunión en el Palacio de la Moncloa tras el que el líder de Esquerra ha anunciado que el nuevo sistema de financiación supondrá que Cataluña recibirá alrededor de 4.700 millones de euros adicionales.

Fuentes del Gobierno no se han referido a ese dato concreto para Cataluña, pero han resaltado que la propuesta de nuevo modelo de financiación, que presentará este viernes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cumple con el compromiso que adquirió Sánchez en la Conferencia de Presidentes.

El Ejecutivo recalca que trece años después de que el PP dejase caducar el sistema de financiación autonómica, el Gobierno pone sobre la mesa una propuesta que soluciona las carencias del sistema actual y cumple con lo prometido.

En concreto, asegura que garantiza más recursos para todas las comunidades y que todos los territorios van a recibir más transferencias para reforzar el Estado del bienestar.

Según el Gobierno, Sánchez ha subrayado que el Ejecutivo ha presentado esta propuesta para cumplir con su deber y porque cree en el Estado del bienestar y en el del Estado de las autonomías.

"Porque el Gobierno progresista -han añadido las fuentes citadas- quiere más sanidad pública, más educación pública, más ayudas a la ciudadanía, y para eso necesitamos comunidades mejor financiadas".

Por ello, han explicado que si el PP respalda estos principios, debería apoyar la propuesta de reforma que garantiza más recursos para todas las comunidades autónomas.

"Es incompatible -apostillan- creer en el Estado del bienestar y en el Estado de las autonomías y no apoyar la necesaria reforma del modelo".

Además de abordar la financiación autonómica, el Gobierno ha informado de que en su reunión, Sánchez y Junqueras han analizado también el actual contexto internacional y la agenda del Ejecutivo hasta 2027.EFE