Dos policías locales de Vitoria, condenados a multa e indemnización por lesionar a un menor al detenerle

La Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Álava ha condenado a dos policías locales de Vitoria- Gasteiz a sendas multas de 1.800 euros y a indemnizar entre ambos con 4.380 euros a un joven de 16 años, al que causaron diversas lesiones al emplear "una violencia excesiva y desproporcionada" para detenerlo por circular en patinete eléctrico por una zona peatonal.

Según el relato de los hechos incluido en la sentencia, recogida por Europa Press, sobre las 16.00 horas del 6 de marzo de 2023, los agentes acusados, que patrullaban uniformados en labores de seguridad ciudadana, requirieron al conductor de un patinete eléctrico, de viva voz y con la bocina, para que se detuviera, dado que circulaba por una zona peatonal.

La sentencia añade que el conductor del patinete, que en aquel momento tenía 16 años, "hizo caso omiso a las indicaciones policiales y emprendió la huida conduciendo el patinete a gran velocidad".

Tras una persecución con sus motos, los dos policías locales se lanzaron sobre el menor "con una brusca y desproporcionada maniobra de placaje, teniéndolo agarrado por los hombros y por la cintura"; y tirándolo al suelo ajardinado "boca arriba", para posteriormente situarse sobre él.

La Audiencia alavesa añade que los agentes pusieron boca abajo al joven para reducirlo y ponerle las esposas, "asumiendo que podrían menoscabar la integridad física" del joven, del que en ese momento no tenían constancia de su condición de menor de edad.

"GRITABA PIDIENDO AUXILIO"

El relato de lo ocurrido incluido en la resolución judicial señala que los policías "hicieron presión de forma brusca e innecesaria con sus brazos y rodillas sobre distintas partes" del cuerpo del menor, mientras este "gritaba pidiendo auxilio".

Como consecuencia, el joven presentó dolor y edema en puente nasal, dolor en hueso malar izquierdo/maxilar superior, dolor en arcada superior dental derecha sin rotura ni luxación de piezas dentales, erosiones superficiales y dolorosas en ambas muñecas, dolor a la palpación y a la movilización de testículo derecho, dolor en cara externa/tercio inferior de muslo derecho y fractura de huesos propios nasales. Asimismo, sufrió ansiedad, miedo y otras consecuencias psicológicas durante meses.

La sentencia añade que "pese a lo que declaran los acusados, no ha resultado suficientemente acreditado" que una vez apeado del patinete, el menor "intentara huir o fuera a por alguno" de los agentes, "ni que una vez en el suelo forcejeara con ellos braceando o proyectando patadas".

Por el contrario, indica "del conjunto de las diligencias de prueba practicadas sí ha quedado suficientemente acreditado" que una vez que el menor se apeó del patinete, "dejó la huida", pese a lo cual los acusados emplearon "una violencia excesiva y desproporcionada para reducirlo, de modo que pudieron representarse que esa manera de ejercer la violencia podía causar lesiones como la fractura de huesos propios nasales".

Por todo ello, la Audiencia de Álava condena a ambos como autores criminalmente responsables de un delito de lesiones, e impone a cada uno de ellos la pena de cuatro meses de multa, con una cuota diaria de quince euros, y una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

Ambos policías han sido absueltos de los delitos de trato degradante y tortura, por los que habían sido acusados en relación de subsidiariedad. Además, los dos agentes han sido condenados, como responsables civiles, a que de manera conjunta y solidaria, indemnicen al joven en la cantidad total de 4.380 euros, más intereses. A su vez, se condena al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como responsable civil subsidiario de ambos acusados.